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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 чер, 2022 09:27
BIGor написав: beee написав:
застройщик собирается начинать строительство жк.
стартовая цена от 2500 куе.
смейтесь дальше.
цены выровняются по аналогии сообщающихся сосудов с европейскими. теперь не будет удивления, почему построить дом в Киеве будет миллион, как в Австрии.
Свято место пусто не бывает. Уедут перепуганные предатели, которые и без того 30 лет ничерта не делали. приедут из других регионов.
А чего такая цена? И чего меня уже в предатели и бездельники записали? И кто приедет такой денежный что бы это все скупить?
Себестоимость такая
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:29
beee написав: BIGor написав: beee написав:
застройщик собирается начинать строительство жк.
стартовая цена от 2500 куе.
смейтесь дальше.
цены выровняются по аналогии сообщающихся сосудов с европейскими. теперь не будет удивления, почему построить дом в Киеве будет миллион, как в Австрии.
Свято место пусто не бывает. Уедут перепуганные предатели, которые и без того 30 лет ничерта не делали. приедут из других регионов.
А чего такая цена? И чего меня уже в предатели и бездельники записали? И кто приедет такой денежный что бы это все скупить?
Себестоимость такая
А целевая аудитория - кто? Не перепуганные предатели и не бездельники которые приедут из других регионов?
Востаннє редагувалось BIGor
в Нед 19 чер, 2022 09:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:30
beee написав: BIGor написав: beee написав:
застройщик собирается начинать строительство жк.
стартовая цена от 2500 куе.
смейтесь дальше.
цены выровняются по аналогии сообщающихся сосудов с европейскими. теперь не будет удивления, почему построить дом в Киеве будет миллион, как в Австрии.
Свято место пусто не бывает. Уедут перепуганные предатели, которые и без того 30 лет ничерта не делали. приедут из других регионов.
А чего такая цена? И чего меня уже в предатели и бездельники записали? И кто приедет такой денежный что бы это все скупить?
Себестоимость такая
Ніхто не буде купляти.
Просто напросто.
Вже перестали купляти, до речі.
На Кржн - повно "вторинного" житла, на будь який смак.
Всім вистачить.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 10:24
Щось останім часом дуже багато води про все але немає інфо. про реальні угоди.
Я так зрозумів що верхи не хочуть а низи не можуть.
Ринок в ступорі ?
Наскільки бачу по родичах з Вінниці, з грошима все погано.
Заробляється тільки на проїдання.
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Хомякоид
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Додано: Нед 19 чер, 2022 10:41
Олежан написав: vladimir07 написав:
В Киеве всего 150 сделок за май 2022
блин какую надо цену поставить чтоб попасть в єто 150 сделок?
Я думаю из них половина это закрытие сделок по которым были залоги до войны даны. Так что посмотрим на июнь - он будет уже "чистым".
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Додано: Нед 19 чер, 2022 10:48
Vlad442 написав:
купити у забудовника голі стіни за 120, йому пофіг, в нього собівартість.
Йому буде пофіг якщо гроші він бере у тумбочці. А якщо він забудовник, який не втік, який планує працювати і надалі, то він такий самий як і увесь інший бізнес - у тебе можуть бути і собівартість і планова маржа, але коли тебе треба закривати своі обязи, то будеш продавати за стільки, за скільки беруть. Або буде продавати вже банк.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 10:59
beee написав:
мы тут в Киеве, как-нибудь сами разберёмся
Ага. А расскажете про свой план, когда Вы уже вложились в новый ЖК, выходите с собрания учредителей, а военком тупо выполняет приказ и дает Вам повесточку? Инженерные войска получат целеустремленного, инициативного и волевого.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:07
Хомякоид написав:
Щось останім часом дуже багато води про все але немає інфо. про реальні угоди.
Я так зрозумів що верхи не хочуть а низи не можуть.
Ринок в ступорі ?
Наскільки бачу по родичах з Вінниці, з грошима все погано.
Заробляється тільки на проїдання.
В Києві - те ж саме, повірте.
Дехто тут надуває щоки, проте ці порожні понти вже не діють(((
Ціни Кржн повинні впасти вдвічі, нижче рівня 2017-2018.
І покупців буде мало
Кому треба, той купить через пару років квартиру з євроремонтом за ціну євроремонту.
Це не жарт, а нова реальність.
Клятий порох!
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:22
striped написав: Олежан написав: vladimir07 написав:
В Киеве всего 150 сделок за май 2022
блин какую надо цену поставить чтоб попасть в єто 150 сделок?
Я думаю из них половина это закрытие сделок по которым были залоги до войны даны. Так что посмотрим на июнь - он будет уже "чистым".
Думаю. 100% покупателей давших залоги до войны, радостно попрощались с ним 24.02.
beee, признавайтесь... на сколько процентов своего капитала вы в бетоне?
200? 300%?
Свои + чужие?
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:32
beee написав: BIGor написав: beee написав:
застройщик собирается начинать строительство жк.
стартовая цена от 2500 куе.
смейтесь дальше.
цены выровняются по аналогии сообщающихся сосудов с европейскими. теперь не будет удивления, почему построить дом в Киеве будет миллион, как в Австрии.
Свято место пусто не бывает. Уедут перепуганные предатели, которые и без того 30 лет ничерта не делали. приедут из других регионов.
А чего такая цена? И чего меня уже в предатели и бездельники записали? И кто приедет такой денежный что бы это все скупить?
Себестоимость такая
beee, Вы никак не можете воспринять новую реальность. Да, себестоимость новостроя станет выше, чем раньше. Но как раз именно это (вместе выводом на рынок кучи вторички и одновременным падением спроса в разы) приведет к полной невозможности реализации новых проектов и заморозке существующих.
Поэтому, если Вы взяли что-то под ремонт(если память не изменяет, Вы в декабре писали об этом) - сливайте в том состоянии как есть сейчас, меньше потеряете.
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