Додано: Нед 19 чер, 2022 12:00

Zebra написав: Какие еще 2500 уе за голые стены Какие еще 2500 уе за голые стены

к войне привыкают, и довоенная жизнь будет восстанавливаться там где возможно и насколько возможно.Отсутствие доходов у большинства населения не всегда коррелирует с ценами на жильё. Просто начинается сегментирование.В бедных африканских странах жильё с охраной и благоустройством территории стоит космос денег.Вы же не отрицаете, что богатые люди в Украине есть и массово никуда не делись? Я бы сказал что наоборот добавились. Кто то зарабатывает миллионы на разнице курсов доллара, другой на поставках ГСМ, третий ещё на чем то.Сегмент новостроек перестанет быть массовым. Появится расслоение по аналогии с авторынком когда жигуль (хрущ) стоит 500 уе а нормальное авто от 8-10куе до 100куе и выше. И никого не удивляет эта разница. Никто не считает что лучше купить 100 жигулей вместо Мерседеса. Их ЦА - разные планеты, орбиты которых не пересекаются.И это не вопрос цены, вы же не покупаете в секонде 10 футболок за 600 грн, а покупаете одну в приличном магазине.То что переоценено однозначно упадёт, может быть очень сильно. Война расставит всё по свои местам.Покупателю хруща будет крайне сложно накопить 20куе при курсе 50-60, вот условный потолок для этого сегмента рынка.А кому не сложно заработать 50-100-200 куе почему бы не купить что то стоящее за соответствующие деньги?