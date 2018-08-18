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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:44
Пока Путин жив и его тезисы двухдневной давности о том, что все цели "СВО" будут выполнены, а также вот это: "Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями фактически – Киев и Киевская область, Житомир, Чернигов, вот и все". Какие еще инвестиции? Этот головорез пошел ва-банк и метит как минимум захватить еще Харьков, потому что уже поступает информация о формировании новых БТГ в Белгородской области.
Какие еще 2500 уе за голые стены? 250 баксов скоро никто не даст, потому что этот головорез может заставить Лукашенка вторгнуться с севера.
Я уже приводил как упали цены в Дамаске и Алеппо после начала войны. У нас будет тоже самое. -50% от ценника это минимум.
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Zebra
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:58
вы знаете я со всеми соглашусь - что будет обвал цен - есть в этом логика
и что цены не упадут - в этом на удивление тоже есть логика
пример. вчера был на пох, смотрю ЖК 31 строят ну очень активно. куча рабочих. работа кипит. Застройщик Ковальска
Дай думаю позвоню.
Осталась 1к квартира, цена 65 000 за метр
есть еще 2к и 3к. цена 54-58 за метр
Это ПОХ!!!! это КОвальска!
да как так то?
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Олежан
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Додано: Нед 19 чер, 2022 12:00
Zebra написав:
Какие еще 2500 уе за голые стены
к войне привыкают, и довоенная жизнь будет восстанавливаться там где возможно и насколько возможно.
Отсутствие доходов у большинства населения не всегда коррелирует с ценами на жильё. Просто начинается сегментирование.
В бедных африканских странах жильё с охраной и благоустройством территории стоит космос денег.
Вы же не отрицаете, что богатые люди в Украине есть и массово никуда не делись? Я бы сказал что наоборот добавились. Кто то зарабатывает миллионы на разнице курсов доллара, другой на поставках ГСМ, третий ещё на чем то.
Сегмент новостроек перестанет быть массовым. Появится расслоение по аналогии с авторынком когда жигуль (хрущ) стоит 500 уе а нормальное авто от 8-10куе до 100куе и выше. И никого не удивляет эта разница. Никто не считает что лучше купить 100 жигулей вместо Мерседеса. Их ЦА - разные планеты, орбиты которых не пересекаются.
И это не вопрос цены, вы же не покупаете в секонде 10 футболок за 600 грн, а покупаете одну в приличном магазине.
То что переоценено однозначно упадёт, может быть очень сильно. Война расставит всё по свои местам.
Покупателю хруща будет крайне сложно накопить 20куе при курсе 50-60, вот условный потолок для этого сегмента рынка.
А кому не сложно заработать 50-100-200 куе почему бы не купить что то стоящее за соответствующие деньги?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 19 чер, 2022 12:08, всього редагувалось 3 разів.
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vitaliian
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Додано: Нед 19 чер, 2022 12:02
Damien написав:
beee, Вы никак не можете воспринять новую реальность. Да, себестоимость новостроя станет выше, чем раньше. Но как раз именно это (вместе выводом на рынок кучи вторички и одновременным падением спроса в разы) приведет к полной невозможности реализации новых проектов и заморозке существующих.
Поэтому, если Вы взяли что-то под ремонт(если память не изменяет, Вы в декабре писали об этом) - сливайте в том состоянии как есть сейчас, меньше потеряете.
Нее не сольет.
Сделает ремонт их мегадорогих материалов и выйдет на рынок с ценой в 2 раза выше рынка.
Это если недвижимость введена в эксплуатацию.
Если куплен воздух над котлованом?... становится понятной позиция beee.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 12:13
striped написав: Vlad442 написав:
купити у забудовника голі стіни за 120, йому пофіг, в нього собівартість.
Йому буде пофіг якщо гроші він бере у тумбочці. А якщо він забудовник, який не втік, який планує працювати і надалі, то він такий самий як і увесь інший бізнес - у тебе можуть бути і собівартість і планова маржа, але коли тебе треба закривати своі обязи, то будеш продавати за стільки, за скільки беруть. Або буде продавати вже банк.
Такі, яким гроші потрібні на борги, збанкрутують. Виживуть ті, що зможуть безболісно скоротити об'єми, відповідно до попиту та тримати ціни.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 12:20
Олежан написав:
Дай думаю позвоню.
Осталась 1к квартира, цена 65 000 за метр
есть еще 2к и 3к. цена 54-58 за метр
Это ПОХ!!!! это КОвальска!
да как так то?
Так же было и с Манхеттеном и кучей других ЖК. Когда война добралась до Киева, оказалось, что у застройщиков бесхозных квартир - куча!
Уже обсуждали - вначале очереди под ОП, потом ажиотаж и "осталась одна квартира, но оставьте телефончик, я постараюсь что-то найти...", потом - предложения от "подрядчиков" "дешевле чем в ОП"...
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Додано: Нед 19 чер, 2022 12:23
Vlad442 написав: striped написав: Vlad442 написав:
купити у забудовника голі стіни за 120, йому пофіг, в нього собівартість.
Йому буде пофіг якщо гроші він бере у тумбочці. А якщо він забудовник, який не втік, який планує працювати і надалі, то він такий самий як і увесь інший бізнес - у тебе можуть бути і собівартість і планова маржа, але коли тебе треба закривати своі обязи, то будеш продавати за стільки, за скільки беруть. Або буде продавати вже банк.
Такі, яким гроші потрібні на борги, збанкрутують. Виживуть ті, що зможуть безболісно скоротити об'єми, відповідно до попиту та тримати ціни.
Девелоперы (шаровики затейники в арендованном офисе) сдуются.
Те кто имеет собственную производственную базу скорее всего выживут, но это не точно. Сейчас разногласия между соучредителями должны начаться.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 12:23
Zebra написав:
Пока Путин жив и его тезисы двухдневной давности о том, что все цели "СВО" будут выполнены, а также вот это: "Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями фактически – Киев и Киевская область, Житомир, Чернигов, вот и все". Какие еще инвестиции? Этот головорез пошел ва-банк и метит как минимум захватить еще Харьков, потому что уже поступает информация о формировании новых БТГ в Белгородской области.
Какие еще 2500 уе за голые стены? 250 баксов скоро никто не даст, потому что этот головорез может заставить Лукашенка вторгнуться с севера.
Я уже приводил как упали цены в Дамаске и Алеппо после начала войны. У нас будет тоже самое. -50% от ценника это минимум.
Дивлюсь я на карту, де останні два тижня йдуть бойові дії, читаю назви сел, та районів, потім дивлюсь масштаб карти - 2 км. Може статись, що путінска гора народила миша, що буде якась локалізаця конфлікту, затягування, а там і раша розвалиться.
При усякому сценарії ціни на нерухомість впадуть, але при різних варіантах до різних рівней. Може у цьому вересні й побачимо МХЗ мінус 20%, може у наступному, може у Києві і ніколи.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 12:44
vitaliian написав: Zebra написав:
Какие еще 2500 уе за голые стены
к войне привыкают, и довоенная жизнь будет восстанавливаться там где возможно и насколько возможно.
Отсутствие доходов у большинства населения не всегда коррелирует с ценами на жильё. Просто начинается сегментирование.
В бедных африканских странах жильё с охраной и благоустройством территории стоит космос денег.
Вы же не отрицаете, что богатые люди в Украине есть и массово никуда не делись? Я бы сказал что наоборот добавились. Кто то зарабатывает миллионы на разнице курсов доллара, другой на поставках ГСМ, третий ещё на чем то.
Сегмент новостроек перестанет быть массовым. Появится расслоение по аналогии с авторынком когда жигуль (хрущ) стоит 500 уе а нормальное авто от 8-10куе до 100куе и выше. И никого не удивляет эта разница. Никто не считает что лучше купить 100 жигулей вместо Мерседеса. Их ЦА - разные планеты, орбиты которых не пересекаются.
И это не вопрос цены, вы же не покупаете в секонде 10 футболок за 600 грн, а покупаете одну в приличном магазине.
То что переоценено однозначно упадёт, может быть очень сильно. Война расставит всё по свои местам.
Покупателю хруща будет крайне сложно накопить 20куе при курсе 50-60, вот условный потолок для этого сегмента рынка.
А кому не сложно заработать 50-100-200 куе почему бы не купить что то стоящее за соответствующие деньги?
101-й раз снова эти Жигули и Мерседесы.....Ну не работает это в применении к недвиге... Появилось новое сравнение - секонд, еще более безумное....
Головой в какую жидкость жизнь должна окунуть Вас, чтобы Вы это начали понимать?
Для будущих споров вне форума я могу подкинуть Вам хорошую идею - в качестве сравнения приводить стоимость целой сигареты и окурка. Дескать, видите - целая сигарета(новострой) стоит 4грн, а окурок(хрущ) сколько стоит? 0,001грн в лучшем случае и только для бомжей.
Виталиан, чтобы проводить объективные сравнения, нужно выбирать объекты сравнения с похожей стоимостью, а главное - с похожим сроком службы. Именно поэтому абсолютным бредом смотрятся параллели между сигаретами(срок эксплуатации пара минут и стоимость 4грн) и недвигой(срок эксплуатации более 100 лет и стоимость 2млн.грн)
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Додано: Нед 19 чер, 2022 13:07
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В Новопечерских новолипках какая то тетка переворачивала мебель и ломала оборудование в салоне красоты.
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