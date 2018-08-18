RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9969997099719972

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 52
1. Не вище 500
15%
8
2. 501 - 700
19%
10
3. 701 - 900
23%
12
4. 901 - 1000
21%
11
5. 1001 - 1200
10%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 13:38

  UA написав:Минутка позитива.
В Новопечерских новолипках какая то тетка переворачивала мебель и ломала оборудование в салоне красоты.
Элита возвращается

Эта патриотично настроенная женщина однозначно крушила оборудование в цветах российского флага.
Разнесла синий стол, выломала белую дверь и поломала красное кресло.
Ватный салон красоты должен быть закрыт!
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11241
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1518 раз.
Подякували: 3339 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:богатые люди в Украине есть и массово никуда не делись? Я бы сказал что наоборот добавились. Кто то зарабатывает миллионы на разнице курсов доллара, другой на поставках ГСМ, третий ещё на чем то.

На сколько процентов вырос Ваш доход в долларах по сравнению с довоенным?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6245
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1025 раз.
Подякували: 1342 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9969997099719972
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2244, 2245, 2246
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22452 7747746
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 чер, 2022 13:05
Damien
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 103, 104, 105
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1042 3089485
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 чер, 2022 12:46
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34795
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (452)
19.06.2022 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.