Эта патриотично настроенная женщина однозначно крушила оборудование в цветах российского флага.
Разнесла синий стол, выломала белую дверь и поломала красное кресло.
Ватный салон красоты должен быть закрыт!
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Додано: Нед 19 чер, 2022 13:38
Эта патриотично настроенная женщина однозначно крушила оборудование в цветах российского флага.
Разнесла синий стол, выломала белую дверь и поломала красное кресло.
Ватный салон красоты должен быть закрыт!
Додано: Нед 19 чер, 2022 13:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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