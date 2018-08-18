|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 чер, 2022 13:38
UA написав:
Минутка позитива.
В Новопечерских новолипках какая то тетка переворачивала мебель и ломала оборудование в салоне красоты.
Элита возвращается
Эта патриотично настроенная женщина однозначно крушила оборудование в цветах российского флага.
Разнесла синий стол, выломала белую дверь и поломала красное кресло.
Ватный салон красоты должен быть закрыт!
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11241
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1518 раз.
- Подякували: 3339 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 19 чер, 2022 13:53
vitaliian написав:
богатые люди в Украине есть и массово никуда не делись? Я бы сказал что наоборот добавились. Кто то зарабатывает миллионы на разнице курсов доллара, другой на поставках ГСМ, третий ещё на чем то.
На сколько процентов вырос Ваш доход в долларах по сравнению с довоенным?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6246
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1025 раз.
- Подякували: 1342 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 19 чер, 2022 15:11
UA написав:
Минутка позитива.
В Новопечерских новолипках какая то тетка переворачивала мебель и ломала оборудование в салоне красоты.
Элита возвращается
Там же на видео видно, что девушка просто искала лак для ногтей, к которому успела привыкнуть в Западной Европе. А его в салоне красоты не оказалось. Почему и пишу, что пока логистика не восстановлена - возвращение в Киев не на часи.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40593
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5010 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 19 чер, 2022 16:35
airmax78 написав: UA написав:
Минутка позитива.
В Новопечерских новолипках какая то тетка переворачивала мебель и ломала оборудование в салоне красоты.
Элита возвращается
Там же на видео видно, что девушка просто искала лак для ногтей, к которому успела привыкнуть в Западной Европе. А его в салоне красоты не оказалось. Почему и пишу, что пока логистика не восстановлена - возвращение в Киев не на часи.
Какой лак для ногтей используете?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6246
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1025 раз.
- Подякували: 1342 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22455
|7760816
|
|
|1042
|3102146
|
|
|16
|34795
|
|