Эта патриотично настроенная женщина однозначно крушила оборудование в цветах российского флага.
Разнесла синий стол, выломала белую дверь и поломала красное кресло.
Ватный салон красоты должен быть закрыт!
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Додано: Нед 19 чер, 2022 13:38
Эта патриотично настроенная женщина однозначно крушила оборудование в цветах российского флага.
Разнесла синий стол, выломала белую дверь и поломала красное кресло.
Ватный салон красоты должен быть закрыт!
Додано: Нед 19 чер, 2022 13:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 19 чер, 2022 15:11
Там же на видео видно, что девушка просто искала лак для ногтей, к которому успела привыкнуть в Западной Европе. А его в салоне красоты не оказалось. Почему и пишу, что пока логистика не восстановлена - возвращение в Киев не на часи.
Додано: Нед 19 чер, 2022 17:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Можно много фантазировать о богатых людях, которые даже сегодня инвестируют по 2500 енотов за квадратный метр, но рынок недвиги подвержен факторам:
1) инертность - квадратные метры продаются только оптом, соответственно даже обнуление доходов не обнулит моментально спрос, ибо предшествовало накопление
2) привязка к средней зарплате
3) доступность ипотеки
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