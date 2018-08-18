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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9969997099719972

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 52
1. Не вище 500
15%
8
2. 501 - 700
19%
10
3. 701 - 900
23%
12
4. 901 - 1000
21%
11
5. 1001 - 1200
10%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:богатые люди в Украине есть и массово никуда не делись? Я бы сказал что наоборот добавились. Кто то зарабатывает миллионы на разнице курсов доллара, другой на поставках ГСМ, третий ещё на чем то.

На сколько процентов вырос Ваш доход в долларах по сравнению с довоенным?
BIGor
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1
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 17:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Можно много фантазировать о богатых людях, которые даже сегодня инвестируют по 2500 енотов за квадратный метр, но рынок недвиги подвержен факторам:

1) инертность - квадратные метры продаются только оптом, соответственно даже обнуление доходов не обнулит моментально спрос, ибо предшествовало накопление
2) привязка к средней зарплате
3) доступность ипотеки
Zebra
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2
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 23:26

Zebra
А также ещё два фактора:
1) как много наших сограждан к началу холодного периода выпрут пинком из ЕС и прочих заграншелтеров потомушо денех нет и своих цыган надо кормить
Эти люди немного окажут давление на рынок аренды, возможно даже в Жёлтых Водах и Пирятине с Болградом
2)как много вагончиков с горшком и душем нам на шару предоставит ЕС с США, потому что сейчас не 1944й, и в землянках под патефон Новый Год мало кто захочет встречать(ну это уже от денег в кармане и места жительства зависит, в Марике наверно всё таки встретят)
И многие вернувшиеся не захотят жить в панели 73года постройки с ремонтом обойками чуть пипиздже, а захотят снимать хотя бы НЕ новый новострой и не за коммуналь(не в Жёлтых водах естественно), а его должен сперва кто то предоставить и возможно даже обновить ремонт. Так что будет спрос и на модные МОПы с арендой в уе и при курсе 100
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 00:25

Олежан ltkj дело не в цене. имею покупателя на паркинг, договаривались еще до войны, цена оговорена в евро. покупатель сам проявляет инициативу, отдел продаж не хочет регистрировать сделку - говорят, не знают как...
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 00:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

про ремонты могу сказать, что лучшее, что я видела - это скандинавия и нидерланды, они реально парятся насчет качества, продумано до мелочей без всякой мелочности. все южные страны - италия, франция и испания - 95% жилья это обнять и плакать. но тут и разница менталитетов: первые всю жизнь живут в экономии и умирают богатыми, вторые каждый день живут, как последний )
vikapavl
 
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