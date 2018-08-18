На сколько процентов вырос Ваш доход в долларах по сравнению с довоенным?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 чер, 2022 13:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 19 чер, 2022 17:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Можно много фантазировать о богатых людях, которые даже сегодня инвестируют по 2500 енотов за квадратный метр, но рынок недвиги подвержен факторам:
1) инертность - квадратные метры продаются только оптом, соответственно даже обнуление доходов не обнулит моментально спрос, ибо предшествовало накопление
2) привязка к средней зарплате
3) доступность ипотеки
Додано: Нед 19 чер, 2022 23:26
Zebra
А также ещё два фактора:
1) как много наших сограждан к началу холодного периода выпрут пинком из ЕС и прочих заграншелтеров потомушо денех нет и своих цыган надо кормить
Эти люди немного окажут давление на рынок аренды, возможно даже в Жёлтых Водах и Пирятине с Болградом
2)как много вагончиков с горшком и душем нам на шару предоставит ЕС с США, потому что сейчас не 1944й, и в землянках под патефон Новый Год мало кто захочет встречать(ну это уже от денег в кармане и места жительства зависит, в Марике наверно всё таки встретят)
И многие вернувшиеся не захотят жить в панели 73года постройки с ремонтом обойками чуть пипиздже, а захотят снимать хотя бы НЕ новый новострой и не за коммуналь(не в Жёлтых водах естественно), а его должен сперва кто то предоставить и возможно даже обновить ремонт. Так что будет спрос и на модные МОПы с арендой в уе и при курсе 100
Додано: Пон 20 чер, 2022 00:25
Олежан ltkj дело не в цене. имею покупателя на паркинг, договаривались еще до войны, цена оговорена в евро. покупатель сам проявляет инициативу, отдел продаж не хочет регистрировать сделку - говорят, не знают как...
Додано: Пон 20 чер, 2022 00:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
про ремонты могу сказать, что лучшее, что я видела - это скандинавия и нидерланды, они реально парятся насчет качества, продумано до мелочей без всякой мелочности. все южные страны - италия, франция и испания - 95% жилья это обнять и плакать. но тут и разница менталитетов: первые всю жизнь живут в экономии и умирают богатыми, вторые каждый день живут, как последний )
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