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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9970997199729973>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 52
1. Не вище 500
15%
8
2. 501 - 700
19%
10
3. 701 - 900
23%
12
4. 901 - 1000
21%
11
5. 1001 - 1200
10%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:богатые люди в Украине есть и массово никуда не делись? Я бы сказал что наоборот добавились. Кто то зарабатывает миллионы на разнице курсов доллара, другой на поставках ГСМ, третий ещё на чем то.

На сколько процентов вырос Ваш доход в долларах по сравнению с довоенным?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 17:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Можно много фантазировать о богатых людях, которые даже сегодня инвестируют по 2500 енотов за квадратный метр, но рынок недвиги подвержен факторам:

1) инертность - квадратные метры продаются только оптом, соответственно даже обнуление доходов не обнулит моментально спрос, ибо предшествовало накопление
2) привязка к средней зарплате
3) доступность ипотеки
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 23:26

Zebra
А также ещё два фактора:
1) как много наших сограждан к началу холодного периода выпрут пинком из ЕС и прочих заграншелтеров потомушо денех нет и своих цыган надо кормить
Эти люди немного окажут давление на рынок аренды, возможно даже в Жёлтых Водах и Пирятине с Болградом
2)как много вагончиков с горшком и душем нам на шару предоставит ЕС с США, потому что сейчас не 1944й, и в землянках под патефон Новый Год мало кто захочет встречать(ну это уже от денег в кармане и места жительства зависит, в Марике наверно всё таки встретят)
И многие вернувшиеся не захотят жить в панели 73года постройки с ремонтом обойками чуть пипиздже, а захотят снимать хотя бы НЕ новый новострой и не за коммуналь(не в Жёлтых водах естественно), а его должен сперва кто то предоставить и возможно даже обновить ремонт. Так что будет спрос и на модные МОПы с арендой в уе и при курсе 100
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 00:25

Олежан ltkj дело не в цене. имею покупателя на паркинг, договаривались еще до войны, цена оговорена в евро. покупатель сам проявляет инициативу, отдел продаж не хочет регистрировать сделку - говорят, не знают как...
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 00:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

про ремонты могу сказать, что лучшее, что я видела - это скандинавия и нидерланды, они реально парятся насчет качества, продумано до мелочей без всякой мелочности. все южные страны - италия, франция и испания - 95% жилья это обнять и плакать. но тут и разница менталитетов: первые всю жизнь живут в экономии и умирают богатыми, вторые каждый день живут, как последний )
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 01:07

  vikapavl написав:про ремонты могу сказать, что лучшее, что я видела - это скандинавия и нидерланды, они реально парятся насчет качества, продумано до мелочей без всякой мелочности. все южные страны - италия, франция и испания - 95% жилья это обнять и плакать. но тут и разница менталитетов: первые всю жизнь живут в экономии и умирают богатыми, вторые каждый день живут, как последний )


Думаю дело в погоде.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 03:55

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Всім привіт!
Дискутуєте про ціни на РН?
Фігня це все, поки триває війна!
  beee написав:Миномётные осколки собираю вместо грибов - так же увлекательно. Правда грибы у порога не растут.
у нас здесь истории - их записывать нужно. такое было, Спилберг отдыхает
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Старенькі ваші гриби/осколки)) іржаві))
А в мене молоденькі/свіженькі/щойно зібрані :D
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Ну і відерко для грибів, яке ще 2 дні тому було ціле :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 08:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пока война - фигня.
Война будет не менее 5 лет.
Что дальше?
Всем одеться в военную форму? А жрать за что?
Вот интересно, есть гречка или масло. Почему оно в цене не рухнет? Нищета же.
Даже таксист сказал, будет бензин по 100 грн - будут брать.
Себестоимость жилья к весне отрегулирует цены. Особенно перепуганные вернутся. Во многих странах холяву прикручивать и будет дефицит.
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 08:34

  UA написав:..
Те кто имеет собственную производственную базу скорее всего выживут, но это не точно. Сейчас разногласия между соучредителями должны начаться.

у нас большая производственная база. Но часть оборудования бралось в кредит, который стал тяжелым. Бляха, ну под 30% годовых и в хорошие времена разве что наркотой торговать, а сейчас...
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 08:40

  sequence написав:
  UA написав:..
Те кто имеет собственную производственную базу скорее всего выживут, но это не точно. Сейчас разногласия между соучредителями должны начаться.

у нас большая производственная база. Но часть оборудования бралось в кредит, который стал тяжелым. Бляха, ну под 30% годовых и в хорошие времена разве что наркотой торговать, а сейчас...

За что я люблю этот форум, так это за гениальные идеи. Переходить со Строительства на наркоту, бинго
beee
 
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