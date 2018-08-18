Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Zebra А также ещё два фактора: 1) как много наших сограждан к началу холодного периода выпрут пинком из ЕС и прочих заграншелтеров потомушо денех нет и своих цыган надо кормить Эти люди немного окажут давление на рынок аренды, возможно даже в Жёлтых Водах и Пирятине с Болградом 2)как много вагончиков с горшком и душем нам на шару предоставит ЕС с США, потому что сейчас не 1944й, и в землянках под патефон Новый Год мало кто захочет встречать(ну это уже от денег в кармане и места жительства зависит, в Марике наверно всё таки встретят) И многие вернувшиеся не захотят жить в панели 73года постройки с ремонтом обойками чуть пипиздже, а захотят снимать хотя бы НЕ новый новострой и не за коммуналь(не в Жёлтых водах естественно), а его должен сперва кто то предоставить и возможно даже обновить ремонт. Так что будет спрос и на модные МОПы с арендой в уе и при курсе 100
Под Чернигов завезли 200 модульных домиков и уже монтируют. Это закрытие спроса на аренду 200 квартир. Думаю и в остальных регионах технологию поставят на поток.
барабашов написав:Успіх Такими осколками, что ведро порубали, наверно руку отрезать можно или кость перебить?
Ми думаємо, що це швидше за все, по нас поцілила міна нони. Так, саме поцілила - так як другий прильот влучив в дах нашої хати(а перший був на одній лінії, але за 20-30м від нас) Ми всі чудом вціліли і, навіть, не поранені - хоч нас в кімнаті, на час прильоту було шестеро! Стелю прошило в 7-8 місцях в нашій кімнаті і декілька дірок - в сусідній! Вікна - нах повилітало скло! Клуби пилюки..... Реально Божа сила врятувала!