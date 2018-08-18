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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9970997199729973

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 52
1. Не вище 500
15%
8
2. 501 - 700
19%
10
3. 701 - 900
23%
12
4. 901 - 1000
21%
11
5. 1001 - 1200
10%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 08:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:а сейчас...


Твердой валютой.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:04

Успіх
Такими осколками, что ведро порубали, наверно руку отрезать можно или кость перебить?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:07

  sequence написав:
  UA написав:..
Те кто имеет собственную производственную базу скорее всего выживут, но это не точно. Сейчас разногласия между соучредителями должны начаться.

у нас большая производственная база. Но часть оборудования бралось в кредит, который стал тяжелым. Бляха, ну под 30% годовых и в хорошие времена разве что наркотой торговать, а сейчас...

Может попробовать перекредитоваться по программе типа 5-7-9? Или они уже все?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:09

  барабашов написав:Успіх
Такими осколками, что ведро порубали, наверно руку отрезать можно или кость перебить?

Таким осколком, наверное, и БМП пробить может.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:29

  барабашов написав:Zebra
А также ещё два фактора:
1) как много наших сограждан к началу холодного периода выпрут пинком из ЕС и прочих заграншелтеров потомушо денех нет и своих цыган надо кормить
Эти люди немного окажут давление на рынок аренды, возможно даже в Жёлтых Водах и Пирятине с Болградом
2)как много вагончиков с горшком и душем нам на шару предоставит ЕС с США, потому что сейчас не 1944й, и в землянках под патефон Новый Год мало кто захочет встречать(ну это уже от денег в кармане и места жительства зависит, в Марике наверно всё таки встретят)
И многие вернувшиеся не захотят жить в панели 73года постройки с ремонтом обойками чуть пипиздже, а захотят снимать хотя бы НЕ новый новострой и не за коммуналь(не в Жёлтых водах естественно), а его должен сперва кто то предоставить и возможно даже обновить ремонт. Так что будет спрос и на модные МОПы с арендой в уе и при курсе 100

Под Чернигов завезли 200 модульных домиков и уже монтируют. Это закрытие спроса на аренду 200 квартир. Думаю и в остальных регионах технологию поставят на поток.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:43

Бог є на світі!!!

  барабашов написав:Успіх
Такими осколками, что ведро порубали, наверно руку отрезать можно или кость перебить?

Ми думаємо, що це швидше за все, по нас поцілила міна нони.
Так, саме поцілила - так як другий прильот влучив в дах нашої хати(а перший був на одній лінії, але за 20-30м від нас)
Ми всі чудом вціліли і, навіть, не поранені - хоч нас в кімнаті, на час прильоту було шестеро!
Стелю прошило в 7-8 місцях в нашій кімнаті і декілька дірок - в сусідній!
Вікна - нах повилітало скло!
Клуби пилюки.....
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Реально Божа сила врятувала!
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