Додано: Нед 19 чер, 2022 23:26

Zebra

А также ещё два фактора:

1) как много наших сограждан к началу холодного периода выпрут пинком из ЕС и прочих заграншелтеров потомушо денех нет и своих цыган надо кормить

Эти люди немного окажут давление на рынок аренды, возможно даже в Жёлтых Водах и Пирятине с Болградом

2)как много вагончиков с горшком и душем нам на шару предоставит ЕС с США, потому что сейчас не 1944й, и в землянках под патефон Новый Год мало кто захочет встречать(ну это уже от денег в кармане и места жительства зависит, в Марике наверно всё таки встретят)

И многие вернувшиеся не захотят жить в панели 73года постройки с ремонтом обойками чуть пипиздже, а захотят снимать хотя бы НЕ новый новострой и не за коммуналь(не в Жёлтых водах естественно), а его должен сперва кто то предоставить и возможно даже обновить ремонт. Так что будет спрос и на модные МОПы с арендой в уе и при курсе 100