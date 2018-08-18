барабашов написав:Zebra
А также ещё два фактора:
1) как много наших сограждан к началу холодного периода выпрут пинком из ЕС и прочих заграншелтеров потомушо денех нет и своих цыган надо кормить
Эти люди немного окажут давление на рынок аренды, возможно даже в Жёлтых Водах и Пирятине с Болградом
2)как много вагончиков с горшком и душем нам на шару предоставит ЕС с США, потому что сейчас не 1944й, и в землянках под патефон Новый Год мало кто захочет встречать(ну это уже от денег в кармане и места жительства зависит, в Марике наверно всё таки встретят)
И многие вернувшиеся не захотят жить в панели 73года постройки с ремонтом обойками чуть пипиздже, а захотят снимать хотя бы НЕ новый новострой и не за коммуналь(не в Жёлтых водах естественно), а его должен сперва кто то предоставить и возможно даже обновить ремонт. Так что будет спрос и на модные МОПы с арендой в уе и при курсе 100
Тут вопрос в заначках населения.
НБУ пишет, что на конец 2021 года депозитов населения (в долларовом эквиваленте) в 2 раза меньше, чем было в 2008 и 2014 годах. Говорят, население перед войной активно заносило кеш в ОП застройщиков. Бо тижни боли не давали спокойно спать.
Про какой то биткоин многие говорили. Мол скоро буде по 1 000 000 за 1 биток.
bеее пишет, что денег у населения больше, чем у арабских шейхов.
Не знаю, к какой точке зрения присоединится.
И не понимаю, почему сейчас аренда в долларах так просела.
Должна же расти. При избытке денег у населения всё растет, а не падает.
Я конечно понимаю, кода долг в 200-300% от собственного капитала, и все активы в бетоне (возможно недостроенном) всякие галюны можно словить и БудетТолькоДорожать.