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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9970997199729973

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 52
1. Не вище 500
15%
8
2. 501 - 700
19%
10
3. 701 - 900
23%
12
4. 901 - 1000
21%
11
5. 1001 - 1200
10%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 11:17

  sequence написав:
  UA написав:..
Те кто имеет собственную производственную базу скорее всего выживут, но это не точно. Сейчас разногласия между соучредителями должны начаться.

у нас большая производственная база. Но часть оборудования бралось в кредит, который стал тяжелым. Бляха, ну под 30% годовых и в хорошие времена разве что наркотой торговать, а сейчас...

У вас большая производственная база, но не вся она принадлежит вам.
Банк дает зонтик в ясную погоду и забирает в дождь.
Так было есть и будет.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 11:33

  барабашов написав:Zebra
А также ещё два фактора:
1) как много наших сограждан к началу холодного периода выпрут пинком из ЕС и прочих заграншелтеров потомушо денех нет и своих цыган надо кормить
Эти люди немного окажут давление на рынок аренды, возможно даже в Жёлтых Водах и Пирятине с Болградом
2)как много вагончиков с горшком и душем нам на шару предоставит ЕС с США, потому что сейчас не 1944й, и в землянках под патефон Новый Год мало кто захочет встречать(ну это уже от денег в кармане и места жительства зависит, в Марике наверно всё таки встретят)
И многие вернувшиеся не захотят жить в панели 73года постройки с ремонтом обойками чуть пипиздже, а захотят снимать хотя бы НЕ новый новострой и не за коммуналь(не в Жёлтых водах естественно), а его должен сперва кто то предоставить и возможно даже обновить ремонт. Так что будет спрос и на модные МОПы с арендой в уе и при курсе 100

Тут вопрос в заначках населения.
НБУ пишет, что на конец 2021 года депозитов населения (в долларовом эквиваленте) в 2 раза меньше, чем было в 2008 и 2014 годах. Говорят, население перед войной активно заносило кеш в ОП застройщиков. Бо тижни боли не давали спокойно спать.
Про какой то биткоин многие говорили. Мол скоро буде по 1 000 000 за 1 биток.
bеее пишет, что денег у населения больше, чем у арабских шейхов.
Не знаю, к какой точке зрения присоединится.
И не понимаю, почему сейчас аренда в долларах так просела.
Должна же расти. При избытке денег у населения всё растет, а не падает.
Я конечно понимаю, кода долг в 200-300% от собственного капитала, и все активы в бетоне (возможно недостроенном) всякие галюны можно словить и БудетТолькоДорожать.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 11:41

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  UA написав:..
Те кто имеет собственную производственную базу скорее всего выживут, но это не точно. Сейчас разногласия между соучредителями должны начаться.

у нас большая производственная база. Но часть оборудования бралось в кредит, который стал тяжелым. Бляха, ну под 30% годовых и в хорошие времена разве что наркотой торговать, а сейчас...

Может попробовать перекредитоваться по программе типа 5-7-9? Или они уже все?

там ограничения по суммам. У нас несопоставимые суммы. Такое может перекрыть только кредитор класса ЕБРР или USAID, но тогда появятся валютные риски, и сама процедура занимает хз сколько времени.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Тут вопрос в заначках населения.

Знайомі з заначками зараз думають, як вивести ці заначки у ЄС, бо зараз бути з заначкою в Україні не дуже спокійно. Депозит - навіть зараз не віддають повністю, кеш - як везти через блокпости та границі, якщо буде щось, ячейка - зараз зовсім не варіант.
Думки інвестувати во щось зараз навіть немає.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я сегодня сдал свою квартиру за 35 тысяч. Возвращаются со Львова 10.07. Задаток сбросили.
Чего вы драматизируете
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:30

  beee написав:Я сегодня сдал свою квартиру за 35 тысяч. Возвращаются со Львова 10.07. Задаток сбросили.
Чего вы драматизируете

:lol:
продешевил 100% :mrgreen:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:36

  beee написав:Я сегодня сдал свою квартиру за 35 тысяч. Возвращаются со Львова 10.07. Задаток сбросили.
Чего вы драматизируете

20 дней безоплатно ждать их будете?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:40

  UA написав:
  beee написав:Я сегодня сдал свою квартиру за 35 тысяч. Возвращаются со Львова 10.07. Задаток сбросили.
Чего вы драматизируете

20 дней безоплатно ждать их будете?

В ней ещё много доделать нужно. Порожки, смеситель, то , сё
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:04

  beee написав:Вот интересно, есть гречка или масло. Почему оно в цене не рухнет? Нищета же.
Даже таксист сказал, будет бензин по 100 грн - будут брать.
Себестоимость жилья к весне отрегулирует цены. Особенно перепуганные вернутся. Во многих странах холяву прикручивать и будет дефицит.


Если все поля засадить гречкой и не давать вывезти за границу(жилье же нельзя выезти), то рухнет(будут продавать почем берут).
На следующий год гречку фермеры не засеют(не начнут новые ЖК), поскольку невыгодно.
Гречки нет - народ покупает пшеничную крупу(вторичное жилье).
Не работает эта схема только для товаров, которые не подлежат замене(или заменить можно с большим трудом), например топливо.
Пример нормальный с гречкой, но только надо еще учесть, что гречка/масло/топливо расходуется и нужны все новые и новые партии, а квартиры хватает одной на всю жизнь. Поэтому с гречкой печально при определенных условиях, а с жильем еще хуже
Damien
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