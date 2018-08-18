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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 чер, 2022 11:17
sequence написав: UA написав:
..
Те кто имеет собственную производственную базу
скорее всего выживут, но это не точно. Сейчас разногласия между соучредителями должны начаться.
у нас большая производственная база. Но часть оборудования бралось в кредит, который стал тяжелым. Бляха, ну под 30% годовых и в хорошие времена разве что наркотой торговать, а сейчас...
У вас большая производственная база, но не вся она принадлежит вам.
Банк дает зонтик в ясную погоду и забирает в дождь.
Так было есть и будет.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:33
барабашов написав:Zebra
А также ещё два фактора:
1) как много наших сограждан к началу холодного периода выпрут пинком из ЕС и прочих заграншелтеров потомушо денех нет и своих цыган надо кормить
Эти люди немного окажут давление на рынок аренды, возможно даже в Жёлтых Водах и Пирятине с Болградом
2)как много вагончиков с горшком и душем нам на шару предоставит ЕС с США, потому что сейчас не 1944й, и в землянках под патефон Новый Год мало кто захочет встречать(ну это уже от денег в кармане и места жительства зависит, в Марике наверно всё таки встретят)
И многие вернувшиеся не захотят жить в панели 73года постройки с ремонтом обойками чуть пипиздже, а захотят снимать хотя бы НЕ новый новострой и не за коммуналь(не в Жёлтых водах естественно), а его должен сперва кто то предоставить и возможно даже обновить ремонт. Так что будет спрос и на модные МОПы с арендой в уе и при курсе 100
Тут вопрос в заначках населения.
НБУ пишет, что на конец 2021 года депозитов населения (в долларовом эквиваленте) в 2 раза меньше, чем было в 2008 и 2014 годах. Говорят, население перед войной активно заносило кеш в ОП застройщиков. Бо тижни боли не давали спокойно спать.
Про какой то биткоин многие говорили. Мол скоро буде по 1 000 000 за 1 биток.
bеее пишет, что денег у населения больше, чем у арабских шейхов.
Не знаю, к какой точке зрения присоединится.
И не понимаю, почему сейчас аренда в долларах так просела.
Должна же расти. При избытке денег у населения всё растет, а не падает.
Я конечно понимаю, кода долг в 200-300% от собственного капитала, и все активы в бетоне (возможно недостроенном) всякие галюны можно словить и БудетТолькоДорожать.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:41
airmax78 написав: sequence написав: UA написав:
..
Те кто имеет собственную производственную базу
скорее всего выживут, но это не точно. Сейчас разногласия между соучредителями должны начаться.
у нас большая производственная база. Но часть оборудования бралось в кредит, который стал тяжелым. Бляха, ну под 30% годовых и в хорошие времена разве что наркотой торговать, а сейчас...
Может попробовать перекредитоваться по программе типа 5-7-9? Или они уже все?
там ограничения по суммам. У нас несопоставимые суммы. Такое может перекрыть только кредитор класса ЕБРР или USAID, но тогда появятся валютные риски, и сама процедура занимает хз сколько времени.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:52
UA написав:
Тут вопрос в заначках населения.
Знайомі з заначками зараз думають, як вивести ці заначки у ЄС, бо зараз бути з заначкою в Україні не дуже спокійно. Депозит - навіть зараз не віддають повністю, кеш - як везти через блокпости та границі, якщо буде щось, ячейка - зараз зовсім не варіант.
Думки інвестувати во щось зараз навіть немає.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 12:13
Я сегодня сдал свою квартиру за 35 тысяч. Возвращаются со Львова 10.07. Задаток сбросили.
Чего вы драматизируете
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beee
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Додано: Пон 20 чер, 2022 12:30
beee написав:
Я сегодня сдал свою квартиру за 35 тысяч. Возвращаются со Львова 10.07. Задаток сбросили.
Чего вы драматизируете
продешевил 100%
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Додано: Пон 20 чер, 2022 12:36
beee написав:
Я сегодня сдал свою квартиру за 35 тысяч. Возвращаются со Львова 10.07. Задаток сбросили.
Чего вы драматизируете
20 дней безоплатно ждать их будете?
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UA
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Додано: Пон 20 чер, 2022 12:40
UA написав: beee написав:
Я сегодня сдал свою квартиру за 35 тысяч. Возвращаются со Львова 10.07. Задаток сбросили.
Чего вы драматизируете
20 дней безоплатно ждать их будете?
В ней ещё много доделать нужно. Порожки, смеситель, то , сё
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Додано: Пон 20 чер, 2022 13:04
beee написав:Вот интересно, есть гречка или масло. Почему оно в цене не рухнет? Нищета же.
Даже таксист сказал, будет бензин по 100 грн - будут брать.
Себестоимость жилья к весне отрегулирует цены. Особенно перепуганные вернутся. Во многих странах холяву прикручивать и будет дефицит.
Если все поля засадить гречкой и не давать вывезти за границу(жилье же нельзя выезти), то рухнет(будут продавать почем берут).
На следующий год гречку фермеры не засеют(не начнут новые ЖК), поскольку невыгодно.
Гречки нет - народ покупает пшеничную крупу(вторичное жилье).
Не работает эта схема только для товаров, которые не подлежат замене(или заменить можно с большим трудом), например топливо.
Пример нормальный с гречкой, но только надо еще учесть, что гречка/масло/топливо расходуется и нужны все новые и новые партии, а квартиры хватает одной на всю жизнь. Поэтому с гречкой печально при определенных условиях, а с жильем еще хуже
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