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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99729973997499759976>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 53
1. Не вище 500
15%
8
2. 501 - 700
19%
10
3. 701 - 900
23%
12
4. 901 - 1000
21%
11
5. 1001 - 1200
11%
6
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:26

  airmax78 написав:
  beee написав:Вот интересно, есть гречка или масло. Почему оно в цене не рухнет? Нищета же.
Даже таксист сказал, будет бензин по 100 грн - будут брать.
Себестоимость жилья к весне отрегулирует цены. Особенно перепуганные вернутся. Во многих странах холяву прикручивать и будет дефицит.



Тот кто начал покупать квартиры - остановиться уже не может. Данная ветка живое тому подтверждение. Спрос на квартиры эластичный только в эконом-сегменте: вместо двухи снимается однуха, вместо жлоб-ремонта снимается бабушкин ремонт и т.д. В бизнес-классе и элит - нет эластичности. Если люди привыкли жить в хороших условиях - нет в мире такой силы, которая бы заказала их от этих условий отказаться.

а вы считали окупаемость недвижимости в Украине? Как считаете на сколько это прибыльно?))) Не думаете что жилающих покупать хатки за 50к $ и сдавать за 5к грн. стало меньше?
Я к тому у нас оотток инвесторов которые покупали хатки под аренду + куча беженцев + война в стране... Думаете будет дорожать? :lol:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:28

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  beee написав:Вот интересно, есть гречка или масло. Почему оно в цене не рухнет? Нищета же.
Даже таксист сказал, будет бензин по 100 грн - будут брать.
Себестоимость жилья к весне отрегулирует цены. Особенно перепуганные вернутся. Во многих странах холяву прикручивать и будет дефицит.


Если все поля засадить гречкой и не давать вывезти за границу(жилье же нельзя выезти), то рухнет(будут продавать почем берут).
На следующий год гречку фермеры не засеют(не начнут новые ЖК), поскольку невыгодно.
Гречки нет - народ покупает пшеничную крупу(вторичное жилье).
Не работает эта схема только для товаров, которые не подлежат замене(или заменить можно с большим трудом), например топливо.
Пример нормальный с гречкой, но только надо еще учесть, что гречка/масло/топливо расходуется и нужны все новые и новые партии, а квартиры хватает одной на всю жизнь. Поэтому с гречкой печально при определенных условиях, а с жильем еще хуже

Тот кто начал покупать квартиры - остановиться уже не может. Данная ветка живое тому подтверждение. Спрос на квартиры эластичный только в эконом-сегменте: вместо двухи снимается однуха, вместо жлоб-ремонта снимается бабушкин ремонт и т.д. В бизнес-классе и элит - нет эластичности. Если люди привыкли жить в хороших условиях - нет в мире такой силы, которая бы заказала их от этих условий отказаться.

Есть такая сила - деньги, точнее - их отсутствие :D
Чтобы там ни казалось владельцам модных МОПов, есть суровая реальность - падает вся недвига - аренда, продажа, но модные МОПы падают больше. Разница в цене между ними и даже хрущами сокращается
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:31

  airmax78 написав:Если серьезно, то именно это я сейчас и наблюдаю в Вене: возле модных ЖК - засилье дорогих авто на украинских номерах. Аж зло берет. Не то, чтобы я завидовал, но можно было бы и по-скромнее себя вести тут. Но нит. Природа не позволяет. Отсюда делаем вывод: спрос в бизнесе и элитке не имеет эластичности. Сложно поверить, но факты упрямая вещь. И beee это лишний раз подтверждает.

Вы знаете сколько людей закредитировалось в жилье? И теперь не могут выплатить. А знаете что будет дальше с этими хатками и к чему это приведет?
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Доброго дня! Мова про падіння може йти лише у випадку швидкого вимушеного продажу. У перспективі - лише здорожчання, через здорожчання будівельних матеріалів. Ось цікаве відео на цю тему:
Як зміняться ціни на будівельні матеріали та роботи | Ціни на ремонт в Україні 2022 | Proremont https://www.youtube.com/watch?v=fpyQK_Nz9cs&t=113s Інше питання, що купівельна спроможність у людей значно впала, багато хто лишився роботи. Хто зможе купити квартиру - дорогу чи дешеву - теж велике питання.
yuriy_golovach
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:41

  Феодал написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:Вот интересно, есть гречка или масло. Почему оно в цене не рухнет? Нищета же.
Даже таксист сказал, будет бензин по 100 грн - будут брать.
Себестоимость жилья к весне отрегулирует цены. Особенно перепуганные вернутся. Во многих странах холяву прикручивать и будет дефицит.



Тот кто начал покупать квартиры - остановиться уже не может. Данная ветка живое тому подтверждение. Спрос на квартиры эластичный только в эконом-сегменте: вместо двухи снимается однуха, вместо жлоб-ремонта снимается бабушкин ремонт и т.д. В бизнес-классе и элит - нет эластичности. Если люди привыкли жить в хороших условиях - нет в мире такой силы, которая бы заказала их от этих условий отказаться.

а вы считали окупаемость недвижимости в Украине? Как считаете на сколько это прибыльно?))) Не думаете что жилающих покупать хатки за 50к $ и сдавать за 5к грн. стало меньше?
Я к тому у нас оотток инвесторов которые покупали хатки под аренду + куча беженцев + война в стране... Думаете будет дорожать? :lol:

А вы счиатали, какая окупаемость в Европе? Примерно как сейчас во время войны в Киеве.
Я много лет хотел перевести бизнес в Европу. Но от их прибылей, год работы там = 2 месяца работы здесь.
Однажды приехав в один ОП мне показывали целые этажи, выкуплегные гражданам всех мастей и точек мира. Маржа бешеная.
Этому доказательство скорое возвращение мировых брендов. Их даже война не пугает.
В аренде было две квартиры. Одна - дедули знакомого в центре 70м2 - пошарпанная, в жк 2000-х. 14к. Попросил сдать. Вторая - моя в жк севен 65м2. 35к. Мою сняли за неделю.
Почему?
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:46

  beee написав:
  Феодал написав:
  airmax78 написав:
Тот кто начал покупать квартиры - остановиться уже не может. Данная ветка живое тому подтверждение. Спрос на квартиры эластичный только в эконом-сегменте: вместо двухи снимается однуха, вместо жлоб-ремонта снимается бабушкин ремонт и т.д. В бизнес-классе и элит - нет эластичности. Если люди привыкли жить в хороших условиях - нет в мире такой силы, которая бы заказала их от этих условий отказаться.

а вы считали окупаемость недвижимости в Украине? Как считаете на сколько это прибыльно?))) Не думаете что жилающих покупать хатки за 50к $ и сдавать за 5к грн. стало меньше?
Я к тому у нас оотток инвесторов которые покупали хатки под аренду + куча беженцев + война в стране... Думаете будет дорожать? :lol:

А вы счиатали, какая окупаемость в Европе? Примерно как сейчас во время войны в Киеве.
Я много лет хотел перевести бизнес в Европу. Но от их прибылей, год работы там = 2 месяца работы здесь.
Однажды приехав в один ОП мне показывали целые этажи, выкуплегные гражданам всех мастей и точек мира. Маржа бешеная.
Этому доказательство скорое возвращение мировых брендов. Их даже война не пугает.
В аренде было две квартиры. Одна - дедули знакомого в центре 70м2 - пошарпанная, в жк 2000-х. 14к. Попросил сдать. Вторая - моя в жк севен 65м2. 35к. Мою сняли за неделю.
Почему?


так забавно такое читать :D Думаю вам нужно срочно связатся с киевгорстроем и мартыновым, и рассказать свою ситуацию, а то они сейчас немного присели и незнают что дальше делать, а выходит спрос то есть значит все нормально :mrgreen:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я, покупая квартиру в сданом доме, смотрел на инвест договора и офигевал. Пркупают в 2019 за 70к, мне продают в 2021 за 125к. Это нормально за 3 года 55к? Это в какой стране есть такое? Просто за ожидание.
Теперь эти прокладки просто исчезнут, вот и всё.
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:жк севен

вот это поворот) странно что в жк севен продажи приуныли с таким то спросом по аренде =)
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:51

мартынов, кгс и прочие халтурщики должны исчеснуть как нечисть. Особенно это касается риел, аркад и прочих рукозадых уродов города Киева.
Теперь останутся креативные. Теперь будет настоящая борьба за клиента, а прибыль нужно будет зарабатывать, а не получать на шару за откаты и связи в администрации как мартынов или прости Господи - гкс
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:53

  Феодал написав:
  beee написав:жк севен

вот это поворот) странно что в жк севен продажи приуныли с таким то спросом по аренде =)

Севен,двушка, 35тыс?
Если арендатор столько отлистал, то наверняка он был пристегнут наручниками к батарее.
Damien
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