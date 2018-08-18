Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Вот интересно, есть гречка или масло. Почему оно в цене не рухнет? Нищета же. Даже таксист сказал, будет бензин по 100 грн - будут брать. Себестоимость жилья к весне отрегулирует цены. Особенно перепуганные вернутся. Во многих странах холяву прикручивать и будет дефицит.
Тот кто начал покупать квартиры - остановиться уже не может. Данная ветка живое тому подтверждение. Спрос на квартиры эластичный только в эконом-сегменте: вместо двухи снимается однуха, вместо жлоб-ремонта снимается бабушкин ремонт и т.д. В бизнес-классе и элит - нет эластичности. Если люди привыкли жить в хороших условиях - нет в мире такой силы, которая бы заказала их от этих условий отказаться.
а вы считали окупаемость недвижимости в Украине? Как считаете на сколько это прибыльно?))) Не думаете что жилающих покупать хатки за 50к $ и сдавать за 5к грн. стало меньше? Я к тому у нас оотток инвесторов которые покупали хатки под аренду + куча беженцев + война в стране... Думаете будет дорожать?
beee написав:Вот интересно, есть гречка или масло. Почему оно в цене не рухнет? Нищета же. Даже таксист сказал, будет бензин по 100 грн - будут брать. Себестоимость жилья к весне отрегулирует цены. Особенно перепуганные вернутся. Во многих странах холяву прикручивать и будет дефицит.
Если все поля засадить гречкой и не давать вывезти за границу(жилье же нельзя выезти), то рухнет(будут продавать почем берут). На следующий год гречку фермеры не засеют(не начнут новые ЖК), поскольку невыгодно. Гречки нет - народ покупает пшеничную крупу(вторичное жилье). Не работает эта схема только для товаров, которые не подлежат замене(или заменить можно с большим трудом), например топливо. Пример нормальный с гречкой, но только надо еще учесть, что гречка/масло/топливо расходуется и нужны все новые и новые партии, а квартиры хватает одной на всю жизнь. Поэтому с гречкой печально при определенных условиях, а с жильем еще хуже
Тот кто начал покупать квартиры - остановиться уже не может. Данная ветка живое тому подтверждение. Спрос на квартиры эластичный только в эконом-сегменте: вместо двухи снимается однуха, вместо жлоб-ремонта снимается бабушкин ремонт и т.д. В бизнес-классе и элит - нет эластичности. Если люди привыкли жить в хороших условиях - нет в мире такой силы, которая бы заказала их от этих условий отказаться.
Есть такая сила - деньги, точнее - их отсутствие Чтобы там ни казалось владельцам модных МОПов, есть суровая реальность - падает вся недвига - аренда, продажа, но модные МОПы падают больше. Разница в цене между ними и даже хрущами сокращается
airmax78 написав:Если серьезно, то именно это я сейчас и наблюдаю в Вене: возле модных ЖК - засилье дорогих авто на украинских номерах. Аж зло берет. Не то, чтобы я завидовал, но можно было бы и по-скромнее себя вести тут. Но нит. Природа не позволяет. Отсюда делаем вывод: спрос в бизнесе и элитке не имеет эластичности. Сложно поверить, но факты упрямая вещь. И beee это лишний раз подтверждает.
Вы знаете сколько людей закредитировалось в жилье? И теперь не могут выплатить. А знаете что будет дальше с этими хатками и к чему это приведет?
Доброго дня! Мова про падіння може йти лише у випадку швидкого вимушеного продажу. У перспективі - лише здорожчання, через здорожчання будівельних матеріалів. Ось цікаве відео на цю тему: Як зміняться ціни на будівельні матеріали та роботи | Ціни на ремонт в Україні 2022 | Proremont https://www.youtube.com/watch?v=fpyQK_Nz9cs&t=113s Інше питання, що купівельна спроможність у людей значно впала, багато хто лишився роботи. Хто зможе купити квартиру - дорогу чи дешеву - теж велике питання.
beee написав:Вот интересно, есть гречка или масло. Почему оно в цене не рухнет? Нищета же. Даже таксист сказал, будет бензин по 100 грн - будут брать. Себестоимость жилья к весне отрегулирует цены. Особенно перепуганные вернутся. Во многих странах холяву прикручивать и будет дефицит.
Тот кто начал покупать квартиры - остановиться уже не может. Данная ветка живое тому подтверждение. Спрос на квартиры эластичный только в эконом-сегменте: вместо двухи снимается однуха, вместо жлоб-ремонта снимается бабушкин ремонт и т.д. В бизнес-классе и элит - нет эластичности. Если люди привыкли жить в хороших условиях - нет в мире такой силы, которая бы заказала их от этих условий отказаться.
а вы считали окупаемость недвижимости в Украине? Как считаете на сколько это прибыльно?))) Не думаете что жилающих покупать хатки за 50к $ и сдавать за 5к грн. стало меньше? Я к тому у нас оотток инвесторов которые покупали хатки под аренду + куча беженцев + война в стране... Думаете будет дорожать?
А вы счиатали, какая окупаемость в Европе? Примерно как сейчас во время войны в Киеве. Я много лет хотел перевести бизнес в Европу. Но от их прибылей, год работы там = 2 месяца работы здесь. Однажды приехав в один ОП мне показывали целые этажи, выкуплегные гражданам всех мастей и точек мира. Маржа бешеная. Этому доказательство скорое возвращение мировых брендов. Их даже война не пугает. В аренде было две квартиры. Одна - дедули знакомого в центре 70м2 - пошарпанная, в жк 2000-х. 14к. Попросил сдать. Вторая - моя в жк севен 65м2. 35к. Мою сняли за неделю. Почему?
airmax78 написав: Тот кто начал покупать квартиры - остановиться уже не может. Данная ветка живое тому подтверждение. Спрос на квартиры эластичный только в эконом-сегменте: вместо двухи снимается однуха, вместо жлоб-ремонта снимается бабушкин ремонт и т.д. В бизнес-классе и элит - нет эластичности. Если люди привыкли жить в хороших условиях - нет в мире такой силы, которая бы заказала их от этих условий отказаться.
а вы считали окупаемость недвижимости в Украине? Как считаете на сколько это прибыльно?))) Не думаете что жилающих покупать хатки за 50к $ и сдавать за 5к грн. стало меньше? Я к тому у нас оотток инвесторов которые покупали хатки под аренду + куча беженцев + война в стране... Думаете будет дорожать?
А вы счиатали, какая окупаемость в Европе? Примерно как сейчас во время войны в Киеве. Я много лет хотел перевести бизнес в Европу. Но от их прибылей, год работы там = 2 месяца работы здесь. Однажды приехав в один ОП мне показывали целые этажи, выкуплегные гражданам всех мастей и точек мира. Маржа бешеная. Этому доказательство скорое возвращение мировых брендов. Их даже война не пугает. В аренде было две квартиры. Одна - дедули знакомого в центре 70м2 - пошарпанная, в жк 2000-х. 14к. Попросил сдать. Вторая - моя в жк севен 65м2. 35к. Мою сняли за неделю. Почему?
так забавно такое читать Думаю вам нужно срочно связатся с киевгорстроем и мартыновым, и рассказать свою ситуацию, а то они сейчас немного присели и незнают что дальше делать, а выходит спрос то есть значит все нормально
Я, покупая квартиру в сданом доме, смотрел на инвест договора и офигевал. Пркупают в 2019 за 70к, мне продают в 2021 за 125к. Это нормально за 3 года 55к? Это в какой стране есть такое? Просто за ожидание. Теперь эти прокладки просто исчезнут, вот и всё.
мартынов, кгс и прочие халтурщики должны исчеснуть как нечисть. Особенно это касается риел, аркад и прочих рукозадых уродов города Киева. Теперь останутся креативные. Теперь будет настоящая борьба за клиента, а прибыль нужно будет зарабатывать, а не получать на шару за откаты и связи в администрации как мартынов или прости Господи - гкс