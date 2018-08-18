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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9973997499759976>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 53
1. Не вище 500
15%
8
2. 501 - 700
19%
10
3. 701 - 900
23%
12
4. 901 - 1000
21%
11
5. 1001 - 1200
11%
6
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:54

  Феодал написав:
  beee написав:жк севен

вот это поворот) странно что в жк севен продажи приуныли с таким то спросом по аренде =)

Да нет продаж вообще. Ни за сколько. Отсутствуют.
Нарример, лично мои продажи это частный случай
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:55

  beee написав:мартынов, кгс и прочие халтурщики должны исчеснуть как нечисть. Особенно это касается риел, аркад и прочих рукозадых уродов города Киева.
Теперь останутся креативные. Теперь будет настоящая борьба за клиента, а прибыль нужно будет зарабатывать, а не получать на шару за откаты и связи в администрации как мартынов или прости Господи - гкс

я с вами согласен, ну к сожалению они успели слишком много говна настроить, и теперь этим говном будут демпинговать цены
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:56

  beee написав:
  Феодал написав:
  airmax78 написав:Тот кто начал покупать квартиры - остановиться уже не может. Данная ветка живое тому подтверждение. Спрос на квартиры эластичный только в эконом-сегменте: вместо двухи снимается однуха, вместо жлоб-ремонта снимается бабушкин ремонт и т.д. В бизнес-классе и элит - нет эластичности. Если люди привыкли жить в хороших условиях - нет в мире такой силы, которая бы заказала их от этих условий отказаться.

а вы считали окупаемость недвижимости в Украине? Как считаете на сколько это прибыльно?))) Не думаете что жилающих покупать хатки за 50к $ и сдавать за 5к грн. стало меньше?
Я к тому у нас оотток инвесторов которые покупали хатки под аренду + куча беженцев + война в стране... Думаете будет дорожать? :lol:

А вы счиатали, какая окупаемость в Европе? Примерно как сейчас во время войны в Киеве.
Я много лет хотел перевести бизнес в Европу. Но от их прибылей, год работы там = 2 месяца работы здесь.
Однажды приехав в один ОП мне показывали целые этажи, выкуплегные гражданам всех мастей и точек мира. Маржа бешеная.
Этому доказательство скорое возвращение мировых брендов. Их даже война не пугает.
В аренде было две квартиры. Одна - дедули знакомого в центре 70м2 - пошарпанная, в жк 2000-х. 14к. Попросил сдать. Вторая - моя в жк севен 65м2. 35к. Мою сняли за неделю.
Почему?

ПСМ - это же очевидно
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:57

  beee написав:мартынов, кгс и прочие халтурщики должны исчеснуть как нечисть. Особенно это касается риел, аркад и прочих рукозадых уродов города Киева.
Теперь останутся креативные. Теперь будет настоящая борьба за клиента, а прибыль нужно будет зарабатывать, а не получать на шару за откаты и связи в администрации как мартынов или прости Господи - гкс

Креативные - это какие?
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:58

  Damien написав:
  Феодал написав:
  beee написав:жк севен

вот это поворот) странно что в жк севен продажи приуныли с таким то спросом по аренде =)

Севен,двушка, 35тыс?
Если арендатор столько отлистал, то наверняка он был пристегнут наручниками к батарее.

Читайте по ссылке: viewtopic.php?p=5448785#p5448785
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Феодал написав:
  airmax78 написав:Если серьезно, то именно это я сейчас и наблюдаю в Вене: возле модных ЖК - засилье дорогих авто на украинских номерах. Аж зло берет. Не то, чтобы я завидовал, но можно было бы и по-скромнее себя вести тут. Но нит. Природа не позволяет. Отсюда делаем вывод: спрос в бизнесе и элитке не имеет эластичности. Сложно поверить, но факты упрямая вещь. И beee это лишний раз подтверждает.

Вы знаете сколько людей закредитировалось в жилье? И теперь не могут выплатить. А знаете что будет дальше с этими хатками и к чему это приведет?
Ну-ну, скільки?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На редкость неприятный парень и по поводу того, что на потолке не должно быть ни вентрешеток ни спотов, ничего - мягко говоря спорное утверждение. Но в целом про минимализм очень точно все сказал:
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:08

  Damien написав:
  beee написав:мартынов, кгс и прочие халтурщики должны исчеснуть как нечисть. Особенно это касается риел, аркад и прочих рукозадых уродов города Киева.
Теперь останутся креативные. Теперь будет настоящая борьба за клиента, а прибыль нужно будет зарабатывать, а не получать на шару за откаты и связи в администрации как мартынов или прости Господи - гкс

Креативные - это какие?

Такого плана, как гринвиль, креатор (в честь легендарной трэш-метал-группы, шучу), объекты кан, столица групп, возможно, буд девелопмент и т.д.
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Феодал написав:Вы знаете сколько людей закредитировалось в жилье? И теперь не могут выплатить. А знаете что будет дальше с этими хатками и к чему это приведет?

До заборони стягувати житло під час війни?
Житла у кредиті небагато, але не забувайте такий факт, що це гривневі кредити. Коли закінчиться війна, та буде ринковий курс доллара, може ніхто й не побіжить зливати за що дають?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сага, УноСитиХаосстрой (правда не Уно-Сити, а тот что на обрыве на Кудрявской).
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