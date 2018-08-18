|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 чер, 2022 13:54
Феодал написав: beee написав:
жк севен
вот это поворот) странно что в жк севен продажи приуныли с таким то спросом по аренде =)
Да нет продаж вообще. Ни за сколько. Отсутствуют.
Нарример, лично мои продажи это частный случай
-
beee
-
-
- Повідомлень: 471
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 чер, 2022 13:55
beee написав:
мартынов, кгс и прочие халтурщики должны исчеснуть как нечисть. Особенно это касается риел, аркад и прочих рукозадых уродов города Киева.
Теперь останутся креативные. Теперь будет настоящая борьба за клиента, а прибыль нужно будет зарабатывать, а не получать на шару за откаты и связи в администрации как мартынов или прости Господи - гкс
я с вами согласен, ну к сожалению они успели слишком много говна настроить, и теперь этим говном будут демпинговать цены
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 чер, 2022 13:56
beee написав: Феодал написав: airmax78 написав:
Тот кто начал покупать квартиры - остановиться уже не может. Данная ветка живое тому подтверждение. Спрос на квартиры эластичный только в эконом-сегменте: вместо двухи снимается однуха, вместо жлоб-ремонта снимается бабушкин ремонт и т.д. В бизнес-классе и элит - нет эластичности. Если люди привыкли жить в хороших условиях - нет в мире такой силы, которая бы заказала их от этих условий отказаться.
а вы считали окупаемость недвижимости в Украине? Как считаете на сколько это прибыльно?))) Не думаете что жилающих покупать хатки за 50к $ и сдавать за 5к грн. стало меньше?
Я к тому у нас оотток инвесторов которые покупали хатки под аренду + куча беженцев + война в стране... Думаете будет дорожать?
А вы счиатали, какая окупаемость в Европе? Примерно как сейчас во время войны в Киеве.
Я много лет хотел перевести бизнес в Европу. Но от их прибылей, год работы там = 2 месяца работы здесь.
Однажды приехав в один ОП мне показывали целые этажи, выкуплегные гражданам всех мастей и точек мира. Маржа бешеная.
Этому доказательство скорое возвращение мировых брендов. Их даже война не пугает.
В аренде было две квартиры. Одна - дедули знакомого в центре 70м2 - пошарпанная, в жк 2000-х. 14к. Попросил сдать. Вторая - моя в жк севен 65м2. 35к. Мою сняли за неделю.
Почему?
ПСМ - это же очевидно
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40603
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5010 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 20 чер, 2022 13:57
beee написав:
мартынов, кгс и прочие халтурщики должны исчеснуть как нечисть. Особенно это касается риел, аркад и прочих рукозадых уродов города Киева. Теперь останутся креативные.
Теперь будет настоящая борьба за клиента, а прибыль нужно будет зарабатывать, а не получать на шару за откаты и связи в администрации как мартынов или прости Господи - гкс
Креативные - это какие?
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 730
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 чер, 2022 13:58
Damien написав: Феодал написав: beee написав:жк севен
вот это поворот) странно что в жк севен продажи приуныли с таким то спросом по аренде =)
Севен,двушка, 35тыс?
Если арендатор столько отлистал, то наверняка он был пристегнут наручниками к батарее.
Читайте по ссылке: viewtopic.php?p=5448785#p5448785
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40603
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5010 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 20 чер, 2022 13:58
Феодал написав: airmax78 написав:
Если серьезно, то именно это я сейчас и наблюдаю в Вене: возле модных ЖК - засилье дорогих авто на украинских номерах. Аж зло берет. Не то, чтобы я завидовал, но можно было бы и по-скромнее себя вести тут. Но нит. Природа не позволяет. Отсюда делаем вывод: спрос в бизнесе и элитке не имеет эластичности. Сложно поверить, но факты упрямая вещь. И beee это лишний раз подтверждает.
Вы знаете сколько людей закредитировалось в жилье? И теперь не могут выплатить. А знаете что будет дальше с этими хатками и к чему это приведет?
Ну-ну, скільки?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31669
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1350 раз.
- Подякували: 7538 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Пон 20 чер, 2022 14:05
На редкость неприятный парень и по поводу того, что на потолке не должно быть ни вентрешеток ни спотов, ничего - мягко говоря спорное утверждение. Но в целом про минимализм очень точно все сказал:
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40603
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5010 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 20 чер, 2022 14:08
Damien написав: beee написав:
мартынов, кгс и прочие халтурщики должны исчеснуть как нечисть. Особенно это касается риел, аркад и прочих рукозадых уродов города Киева. Теперь останутся креативные.
Теперь будет настоящая борьба за клиента, а прибыль нужно будет зарабатывать, а не получать на шару за откаты и связи в администрации как мартынов или прости Господи - гкс
Креативные - это какие?
Такого плана, как гринвиль, креатор (в честь легендарной трэш-метал-группы, шучу), объекты кан, столица групп, возможно, буд девелопмент и т.д.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 471
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 чер, 2022 14:10
Феодал написав:
Вы знаете сколько людей закредитировалось в жилье? И теперь не могут выплатить. А знаете что будет дальше с этими хатками и к чему это приведет?
До заборони стягувати житло під час війни?
Житла у кредиті небагато, але не забувайте такий факт, що це гривневі кредити. Коли закінчиться війна, та буде ринковий курс доллара, може ніхто й не побіжить зливати за що дають?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8979
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2040 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 20 чер, 2022 14:10
Сага, УноСитиХаосстрой (правда не Уно-Сити, а тот что на обрыве на Кудрявской).
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40603
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5010 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22501
|7871140
|
Пон 20 чер, 2022 14:21
Frant
|
|1042
|3209382
|
|
|16
|34802
|
|