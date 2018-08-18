У меня в зале 4 вентрешетке на выдув. В мастербедрум большая с фильтром.в детских и гостевой по вентрешетке. В коридоре на вдув/выдув в зависимости от настроек цикла большая. Мне норм. евроремонты - головная боль европейцев
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Додано: Пон 20 чер, 2022 14:13
У меня в зале 4 вентрешетке на выдув. В мастербедрум большая с фильтром.в детских и гостевой по вентрешетке. В коридоре на вдув/выдув в зависимости от настроек цикла большая. Мне норм. евроремонты - головная боль европейцев
Додано: Пон 20 чер, 2022 14:17
Хотя может на счет говноспотов и того что у него налеплено на потолке в ролике - он и прав. Для себя определился, что споты могут быть только гипсовыми. И тогда никакого дисонанса с минимализмом. Магнитные шины - тоже имеют больше права на жизнь чем ховать везде где можно сверхмощную лед-ленту. Хотя с ценами на магнитные шины, сегодня уже магнитные шины не имеют права на жизнь. Все сюда, за гипсовыми светильниками:
Додано: Пон 20 чер, 2022 14:20
Американцы такой треш в квартирах делают - даже не хочу обсуждать. О чем вообще можно говорить с людьми, устанавливающими оконные кондиционеры и все, ВСЕ застилающие ковролином - они мертворожденные для мира дизайна интерьера.
Додано: Пон 20 чер, 2022 14:24
Какой оконный кондиционер? Я д не из синего штата. По ним тут другой форумчанин есть не надо так.... По ковролину - у меня только в детских и спальне. Кроме ванных, я использовал эту коллекцию плитки
В санузлах эта
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