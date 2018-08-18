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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9973997499759976

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 53
1. Не вище 500
15%
8
2. 501 - 700
19%
10
3. 701 - 900
23%
12
4. 901 - 1000
21%
11
5. 1001 - 1200
11%
6
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:13

  airmax78 написав:На редкость неприятный парень и по поводу того, что на потолке не должно быть ни вентрешеток ни спотов, ничего - мягко говоря спорное утверждение. Но в целом про минимализм очень точно все сказал:

У меня в зале 4 вентрешетке на выдув. В мастербедрум большая с фильтром.в детских и гостевой по вентрешетке. В коридоре на вдув/выдув в зависимости от настроек цикла большая. Мне норм. евроремонты - головная боль европейцев :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:17

  airmax78 написав:На редкость неприятный парень и по поводу того, что на потолке не должно быть ни вентрешеток ни спотов, ничего - мягко говоря спорное утверждение. Но в целом про минимализм очень точно все сказал:

Хотя может на счет говноспотов и того что у него налеплено на потолке в ролике - он и прав. Для себя определился, что споты могут быть только гипсовыми. И тогда никакого дисонанса с минимализмом. Магнитные шины - тоже имеют больше права на жизнь чем ховать везде где можно сверхмощную лед-ленту. Хотя с ценами на магнитные шины, сегодня уже магнитные шины не имеют права на жизнь. Все сюда, за гипсовыми светильниками: http://www.promin.net.ua/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:20

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:На редкость неприятный парень и по поводу того, что на потолке не должно быть ни вентрешеток ни спотов, ничего - мягко говоря спорное утверждение. Но в целом про минимализм очень точно все сказал:

У меня в зале 4 вентрешетке на выдув. В мастербедрум большая с фильтром.в детских и гостевой по вентрешетке. В коридоре на вдув/выдув в зависимости от настроек цикла большая. Мне норм. евроремонты - головная боль европейцев :mrgreen:

Американцы такой треш в квартирах делают - даже не хочу обсуждать. О чем вообще можно говорить с людьми, устанавливающими оконные кондиционеры и все, ВСЕ застилающие ковролином - они мертворожденные для мира дизайна интерьера.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:24

  airmax78 написав:Американцы такой треш в квартирах делают - даже не хочу обсуждать. О чем вообще можно говорить с людьми, устанавливающими оконные кондиционеры и все, ВСЕ застилающие ковролином - они мертворожденные для мира дизайна интерьера.

Какой оконный кондиционер? Я д не из синего штата. По ним тут другой форумчанин есть :) не надо так.... По ковролину - у меня только в детских и спальне. Кроме ванных, я использовал эту коллекцию плитки
https://www.floorking.net/product/143664686/shaw_floors_ventura_7x22_sand
В санузлах эта https://www.floorking.net/product/176614270/emser_tile_toledo_toledo_silver_17x17
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А мне нравятся американские духовки с варочными - эдакие несуразные бандуры из 80-х.
Да и кухни классные
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  airmax78 написав:На редкость неприятный парень и по поводу того, что на потолке не должно быть ни вентрешеток ни спотов, ничего - мягко говоря спорное утверждение. Но в целом про минимализм очень точно все сказал:

Хотя может на счет говноспотов и того что у него налеплено на потолке в ролике - он и прав. Для себя определился, что споты могут быть только гипсовыми. И тогда никакого дисонанса с минимализмом. Магнитные шины - тоже имеют больше права на жизнь чем ховать везде где можно сверхмощную лед-ленту. Хотя с ценами на магнитные шины, сегодня уже магнитные шины не имеют права на жизнь. Все сюда, за гипсовыми светильниками: http://www.promin.net.ua/
Я себе магнитные планировал. 48 вольт По лэд лентам че то не подружилась мы с ними. То горят, то мигают.Зображення

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