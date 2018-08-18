Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:На редкость неприятный парень и по поводу того, что на потолке не должно быть ни вентрешеток ни спотов, ничего - мягко говоря спорное утверждение. Но в целом про минимализм очень точно все сказал:
У меня в зале 4 вентрешетке на выдув. В мастербедрум большая с фильтром.в детских и гостевой по вентрешетке. В коридоре на вдув/выдув в зависимости от настроек цикла большая. Мне норм. евроремонты - головная боль европейцев
airmax78 написав:На редкость неприятный парень и по поводу того, что на потолке не должно быть ни вентрешеток ни спотов, ничего - мягко говоря спорное утверждение. Но в целом про минимализм очень точно все сказал:
Хотя может на счет говноспотов и того что у него налеплено на потолке в ролике - он и прав. Для себя определился, что споты могут быть только гипсовыми. И тогда никакого дисонанса с минимализмом. Магнитные шины - тоже имеют больше права на жизнь чем ховать везде где можно сверхмощную лед-ленту. Хотя с ценами на магнитные шины, сегодня уже магнитные шины не имеют права на жизнь. Все сюда, за гипсовыми светильниками: http://www.promin.net.ua/
airmax78 написав:На редкость неприятный парень и по поводу того, что на потолке не должно быть ни вентрешеток ни спотов, ничего - мягко говоря спорное утверждение. Но в целом про минимализм очень точно все сказал:
У меня в зале 4 вентрешетке на выдув. В мастербедрум большая с фильтром.в детских и гостевой по вентрешетке. В коридоре на вдув/выдув в зависимости от настроек цикла большая. Мне норм. евроремонты - головная боль европейцев
Американцы такой треш в квартирах делают - даже не хочу обсуждать. О чем вообще можно говорить с людьми, устанавливающими оконные кондиционеры и все, ВСЕ застилающие ковролином - они мертворожденные для мира дизайна интерьера.
airmax78 написав:Американцы такой треш в квартирах делают - даже не хочу обсуждать. О чем вообще можно говорить с людьми, устанавливающими оконные кондиционеры и все, ВСЕ застилающие ковролином - они мертворожденные для мира дизайна интерьера.
airmax78 написав:На редкость неприятный парень и по поводу того, что на потолке не должно быть ни вентрешеток ни спотов, ничего - мягко говоря спорное утверждение. Но в целом про минимализм очень точно все сказал:
Хотя может на счет говноспотов и того что у него налеплено на потолке в ролике - он и прав. Для себя определился, что споты могут быть только гипсовыми. И тогда никакого дисонанса с минимализмом. Магнитные шины - тоже имеют больше права на жизнь чем ховать везде где можно сверхмощную лед-ленту. Хотя с ценами на магнитные шины, сегодня уже магнитные шины не имеют права на жизнь. Все сюда, за гипсовыми светильниками: http://www.promin.net.ua/
Я себе магнитные планировал. 48 вольт По лэд лентам че то не подружилась мы с ними. То горят, то мигают.
вот это поворот) странно что в жк севен продажи приуныли с таким то спросом по аренде =)
Да нет продаж вообще. Ни за сколько. Отсутствуют. Нарример, лично мои продажи это частный случай
Как то мне в офисе СГ предлагали большую однуху в жк Севен на начальной стадии строительства за 40 000$. К концу года наверное купить можно будет ещё дешевле. Только смысл? На том же olx 16 страниц аренды, в этом жк от 10 000 грив. За 35К можно 3 квартиры снять . Или вообще целый Ривер стоун в 2.5 раза дешевле 60 м. https://m.olx.ua/d/obyavlenie/arenda-kv ... OTnCT.html
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 20 чер, 2022 20:05, всього редагувалось 2 разів.