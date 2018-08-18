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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9974997599769977

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 53
1. Не вище 500
15%
8
2. 501 - 700
19%
10
3. 701 - 900
23%
12
4. 901 - 1000
21%
11
5. 1001 - 1200
11%
6
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:04

  beee написав:Я себе магнитные планировал. 48 вольт По лэд лентам че то не подружилась мы с ними. То горят, то мигают.Зображення

Это квартира в ЖК Севен которая сдалась за 35 кгрн?
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не это моя, наполовину сделанная хата на золотых воротах. Видимо по срокам ремонта я обойду аирмакса. Ибо сейчас выкидывать 50к для окончания- безрассудно.
На ПОХе хата не хуже, всё бош и всё такое.
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:12

  beee написав:Не это моя, наполовину сделанная хата на золотых воротах. Видимо по срокам ремонта я обойду аирмакса. Ибо сейчас выкидывать 50к для окончания- безрассудно.
На ПОХе хата не хуже, всё бош и всё такое.


Царский дом?
просто прикинул высоту потолков в хате на фото и подумал - Какой нафиг Севен?
Бош это хорошо?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:17

  UA написав:
  beee написав:Не это моя, наполовину сделанная хата на золотых воротах. Видимо по срокам ремонта я обойду аирмакса. Ибо сейчас выкидывать 50к для окончания- безрассудно.
На ПОХе хата не хуже, всё бош и всё такое.


Царский дом?
просто прикинул высоту потолков в хате на фото и подумал - Какой нафиг Севен?
Бош это хорошо?

Не, не царский. ЖК, недавно сдали. Высота потолков 3м ровно.
Бош это нормально.
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, кто планировал себе дорогой ремонт, после войны возникает мысль "нах оно всё нужно". Жить можно проще. Качественными должны быть скрытые работы: ВК, электрика, сантехника, техника. Возможно, полы.
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:31

Колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому оголосили підозру за заклики до зміни територіальних кордонів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на наступний день після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у соціальній мережі Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка». Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України. https://glavcom.ua/kyiv/news/zaklikav-v ... 54445.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:33

  beee написав:Кстати, кто планировал себе дорогой ремонт, после войны возникает мысль "нах оно всё нужно". Жить можно проще. Качественными должны быть скрытые работы: ВК, электрика, сантехника, техника. Возможно, полы.

Главное не забыть кабель выпустить на подсветку цоколя кухни. И никаких излишеств.
Рассматриваю сейчас интересную хату с 12 метрами встроенных шкафов.
Вы там случайно не участвовали?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:48

  UA написав:
  beee написав:Кстати, кто планировал себе дорогой ремонт, после войны возникает мысль "нах оно всё нужно". Жить можно проще. Качественными должны быть скрытые работы: ВК, электрика, сантехника, техника. Возможно, полы.

Главное не забыть кабель выпустить на подсветку цоколя кухни. И никаких излишеств.
Рассматриваю сейчас интересную хату с 12 метрами встроенных шкафов.
Вы там случайно не участвовали?

Вам она зачем. 210к, всё-таки
beee
 
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