Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Не это моя, наполовину сделанная хата на золотых воротах. Видимо по срокам ремонта я обойду аирмакса. Ибо сейчас выкидывать 50к для окончания- безрассудно. На ПОХе хата не хуже, всё бош и всё такое.
Царский дом? просто прикинул высоту потолков в хате на фото и подумал - Какой нафиг Севен? Бош это хорошо?
beee написав:Не это моя, наполовину сделанная хата на золотых воротах. Видимо по срокам ремонта я обойду аирмакса. Ибо сейчас выкидывать 50к для окончания- безрассудно. На ПОХе хата не хуже, всё бош и всё такое.
Царский дом? просто прикинул высоту потолков в хате на фото и подумал - Какой нафиг Севен? Бош это хорошо?
Не, не царский. ЖК, недавно сдали. Высота потолков 3м ровно. Бош это нормально.
Кстати, кто планировал себе дорогой ремонт, после войны возникает мысль "нах оно всё нужно". Жить можно проще. Качественными должны быть скрытые работы: ВК, электрика, сантехника, техника. Возможно, полы.
Колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому оголосили підозру за заклики до зміни територіальних кордонів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України)», – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на наступний день після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у соціальній мережі Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка». Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України. https://glavcom.ua/kyiv/news/zaklikav-v ... 54445.html
beee написав:Кстати, кто планировал себе дорогой ремонт, после войны возникает мысль "нах оно всё нужно". Жить можно проще. Качественными должны быть скрытые работы: ВК, электрика, сантехника, техника. Возможно, полы.
Главное не забыть кабель выпустить на подсветку цоколя кухни. И никаких излишеств. Рассматриваю сейчас интересную хату с 12 метрами встроенных шкафов. Вы там случайно не участвовали?
beee написав:Кстати, кто планировал себе дорогой ремонт, после войны возникает мысль "нах оно всё нужно". Жить можно проще. Качественными должны быть скрытые работы: ВК, электрика, сантехника, техника. Возможно, полы.
Главное не забыть кабель выпустить на подсветку цоколя кухни. И никаких излишеств. Рассматриваю сейчас интересную хату с 12 метрами встроенных шкафов. Вы там случайно не участвовали?