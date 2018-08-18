Так я и подумал, зачем хата на второй линии от Днепра на ПОХе по 3200 у.е. за метр?
Пусть и с пристойным ремонтом.
Атишники совсем ипанулись?
Это я размышляю исходя из довоенной ситуации.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 22:06
Так я и подумал, зачем хата на второй линии от Днепра на ПОХе по 3200 у.е. за метр?
Пусть и с пристойным ремонтом.
Атишники совсем ипанулись?
Это я размышляю исходя из довоенной ситуации.
Додано: Пон 20 чер, 2022 22:15
пусть висит от фонаря. я цену задрал специально. она стояла 190 и просмотры были. щас продавать смысла нет. во первых, не купят ни за сколько. во-вторых, если бы даже и купили, например за 180, зачем деньги и куда их девать.
ну и в-третьих, по квадратам считают профи и риелторы.
конечный покупатель - знает свою сумму и объект ему нравится. например, я за мелкие строительные услуги не считаю расценки, а считаю комплекс услуг - типа изделие. за 15 лет ремонтов м2 и маржу считали только риелторы. что-то умножают, делят, получают и не могут понять что. не ну ясень пень квадратура важна, но для зонирования, архитектуры
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