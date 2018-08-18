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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9975997699779978

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 53
1. Не вище 500
15%
8
2. 501 - 700
19%
10
3. 701 - 900
23%
12
4. 901 - 1000
21%
11
5. 1001 - 1200
11%
6
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 22:06

  beee написав:
  UA написав:Главное не забыть кабель выпустить на подсветку цоколя кухни. И никаких излишеств.
Рассматриваю сейчас интересную хату с 12 метрами встроенных шкафов.
Вы там случайно не участвовали?

Вам она зачем. 210к, всё-таки

Так я и подумал, зачем хата на второй линии от Днепра на ПОХе по 3200 у.е. за метр?
Пусть и с пристойным ремонтом.
Атишники совсем ипанулись?
Это я размышляю исходя из довоенной ситуации.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 22:15

  UA написав:
  beee написав:
  UA написав:Главное не забыть кабель выпустить на подсветку цоколя кухни. И никаких излишеств.
Рассматриваю сейчас интересную хату с 12 метрами встроенных шкафов.
Вы там случайно не участвовали?

Вам она зачем. 210к, всё-таки

Так я и подумал, зачем хата на второй линии от Днепра на ПОХе по 3200 у.е. за метр?
Пусть и с пристойным ремонтом.
Атишники совсем ипанулись?
Это я размышляю исходя из довоенной ситуации.

пусть висит от фонаря. я цену задрал специально. она стояла 190 и просмотры были. щас продавать смысла нет. во первых, не купят ни за сколько. во-вторых, если бы даже и купили, например за 180, зачем деньги и куда их девать.
ну и в-третьих, по квадратам считают профи и риелторы.
конечный покупатель - знает свою сумму и объект ему нравится. например, я за мелкие строительные услуги не считаю расценки, а считаю комплекс услуг - типа изделие. за 15 лет ремонтов м2 и маржу считали только риелторы. что-то умножают, делят, получают и не могут понять что. не ну ясень пень квадратура важна, но для зонирования, архитектуры
beee
 
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  #<1 ... 9975997699779978
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