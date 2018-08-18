Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Главное не забыть кабель выпустить на подсветку цоколя кухни. И никаких излишеств. Рассматриваю сейчас интересную хату с 12 метрами встроенных шкафов. Вы там случайно не участвовали?
Вам она зачем. 210к, всё-таки
Так я и подумал, зачем хата на второй линии от Днепра на ПОХе по 3200 у.е. за метр? Пусть и с пристойным ремонтом. Атишники совсем ипанулись? Это я размышляю исходя из довоенной ситуации.
пусть висит от фонаря. я цену задрал специально. она стояла 190 и просмотры были. щас продавать смысла нет. во первых, не купят ни за сколько. во-вторых, если бы даже и купили, например за 180, зачем деньги и куда их девать. ну и в-третьих, по квадратам считают профи и риелторы. конечный покупатель - знает свою сумму и объект ему нравится. например, я за мелкие строительные услуги не считаю расценки, а считаю комплекс услуг - типа изделие. за 15 лет ремонтов м2 и маржу считали только риелторы. что-то умножают, делят, получают и не могут понять что. не ну ясень пень квадратура важна, но для зонирования, архитектуры
airmax78 написав:На редкость неприятный парень и по поводу того, что на потолке не должно быть ни вентрешеток ни спотов, ничего - мягко говоря спорное утверждение. Но в целом про минимализм очень точно все сказал:
Хотя может на счет говноспотов и того что у него налеплено на потолке в ролике - он и прав. Для себя определился, что споты могут быть только гипсовыми. И тогда никакого дисонанса с минимализмом. Магнитные шины - тоже имеют больше права на жизнь чем ховать везде где можно сверхмощную лед-ленту. Хотя с ценами на магнитные шины, сегодня уже магнитные шины не имеют права на жизнь. Все сюда, за гипсовыми светильниками: http://www.promin.net.ua/
Я себе магнитные планировал. 48 вольт По лэд лентам че то не подружилась мы с ними. То горят, то мигают.
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Мигают потому что либо бракованный блок питания, либо неправильно подобран блок питания (слишком слабый).
UA написав:Так я и подумал, зачем хата на второй линии от Днепра на ПОХе по 3200 у.е. за метр? Пусть и с пристойным ремонтом. Атишники совсем ипанулись? Это я размышляю исходя из довоенной ситуации.
пусть висит от фонаря. я цену задрал специально. она стояла 190 и просмотры были. щас продавать смысла нет. во первых, не купят ни за сколько. во-вторых, если бы даже и купили, например за 180, зачем деньги и куда их девать. ну и в-третьих, по квадратам считают профи и риелторы. конечный покупатель - знает свою сумму и объект ему нравится. например, я за мелкие строительные услуги не считаю расценки, а считаю комплекс услуг - типа изделие. за 15 лет ремонтов м2 и маржу считали только риелторы. что-то умножают, делят, получают и не могут понять что. не ну ясень пень квадратура важна, но для зонирования, архитектуры
В Украине нет профи в сфере невидимости. Все аматоры разного уровня. Никто этому не научит кроме как сам, своим умом.
Купят даже сейчас. Только такая продажа называется Зарезать лося.