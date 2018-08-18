Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Главное не забыть кабель выпустить на подсветку цоколя кухни. И никаких излишеств. Рассматриваю сейчас интересную хату с 12 метрами встроенных шкафов. Вы там случайно не участвовали?
Вам она зачем. 210к, всё-таки
Так я и подумал, зачем хата на второй линии от Днепра на ПОХе по 3200 у.е. за метр? Пусть и с пристойным ремонтом. Атишники совсем ипанулись? Это я размышляю исходя из довоенной ситуации.
пусть висит от фонаря. я цену задрал специально. она стояла 190 и просмотры были. щас продавать смысла нет. во первых, не купят ни за сколько. во-вторых, если бы даже и купили, например за 180, зачем деньги и куда их девать. ну и в-третьих, по квадратам считают профи и риелторы. конечный покупатель - знает свою сумму и объект ему нравится. например, я за мелкие строительные услуги не считаю расценки, а считаю комплекс услуг - типа изделие. за 15 лет ремонтов м2 и маржу считали только риелторы. что-то умножают, делят, получают и не могут понять что. не ну ясень пень квадратура важна, но для зонирования, архитектуры
airmax78 написав:На редкость неприятный парень и по поводу того, что на потолке не должно быть ни вентрешеток ни спотов, ничего - мягко говоря спорное утверждение. Но в целом про минимализм очень точно все сказал:
Хотя может на счет говноспотов и того что у него налеплено на потолке в ролике - он и прав. Для себя определился, что споты могут быть только гипсовыми. И тогда никакого дисонанса с минимализмом. Магнитные шины - тоже имеют больше права на жизнь чем ховать везде где можно сверхмощную лед-ленту. Хотя с ценами на магнитные шины, сегодня уже магнитные шины не имеют права на жизнь. Все сюда, за гипсовыми светильниками: http://www.promin.net.ua/
Я себе магнитные планировал. 48 вольт По лэд лентам че то не подружилась мы с ними. То горят, то мигают.
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Мигают потому что либо бракованный блок питания, либо неправильно подобран блок питания (слишком слабый).
UA написав:Так я и подумал, зачем хата на второй линии от Днепра на ПОХе по 3200 у.е. за метр? Пусть и с пристойным ремонтом. Атишники совсем ипанулись? Это я размышляю исходя из довоенной ситуации.
пусть висит от фонаря. я цену задрал специально. она стояла 190 и просмотры были. щас продавать смысла нет. во первых, не купят ни за сколько. во-вторых, если бы даже и купили, например за 180, зачем деньги и куда их девать. ну и в-третьих, по квадратам считают профи и риелторы. конечный покупатель - знает свою сумму и объект ему нравится. например, я за мелкие строительные услуги не считаю расценки, а считаю комплекс услуг - типа изделие. за 15 лет ремонтов м2 и маржу считали только риелторы. что-то умножают, делят, получают и не могут понять что. не ну ясень пень квадратура важна, но для зонирования, архитектуры
В Украине нет профи в сфере невидимости. Все аматоры разного уровня. Никто этому не научит кроме как сам, своим умом.
Купят даже сейчас. Только такая продажа называется Зарезать лося.
beee написав:Вот интересно, есть гречка или масло. Почему оно в цене не рухнет? Нищета же. Даже таксист сказал, будет бензин по 100 грн - будут брать. Себестоимость жилья к весне отрегулирует цены. Особенно перепуганные вернутся. Во многих странах холяву прикручивать и будет дефицит.
Если все поля засадить гречкой и не давать вывезти за границу(жилье же нельзя выезти), то рухнет(будут продавать почем берут). На следующий год гречку фермеры не засеют(не начнут новые ЖК), поскольку невыгодно. Гречки нет - народ покупает пшеничную крупу(вторичное жилье). Не работает эта схема только для товаров, которые не подлежат замене(или заменить можно с большим трудом), например топливо. Пример нормальный с гречкой, но только надо еще учесть, что гречка/масло/топливо расходуется и нужны все новые и новые партии, а квартиры хватает одной на всю жизнь. Поэтому с гречкой печально при определенных условиях, а с жильем еще хуже
Тот кто начал покупать квартиры - остановиться уже не может. Данная ветка живое тому подтверждение. Спрос на квартиры эластичный только в эконом-сегменте: вместо двухи снимается однуха, вместо жлоб-ремонта снимается бабушкин ремонт и т.д. В бизнес-классе и элит - нет эластичности. Если люди привыкли жить в хороших условиях - нет в мире такой силы, которая бы заставила их от этих условий отказаться.
beee купить что-то в менее рискованном месте? а вообще квартиры вне украины настолько неукраинские, что к этому нужно время привыкнуть ))) https://vimeo.com/manage/videos/722378485/privacy 85 метров, Валенсия, исторический центр. продана за 220 кевро ПС а про халяву прикручивать, не думаю. я сейчас в испании, приехала пару дней назад, документы на год получила за час, если чуть постараться, можно и на два. была бы нужда, получила бы жилье и еду на год гарантировано, потом тут куча ассоциаций где можно ходить,что-то брать, и сделать получение выгоды своей профессией. я не думаю, что кто-то из низкооплачиваемых сограждан когда либо вернется, им тупо будет лень