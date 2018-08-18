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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9975997699779978

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 53
1. Не вище 500
15%
8
2. 501 - 700
19%
10
3. 701 - 900
23%
12
4. 901 - 1000
21%
11
5. 1001 - 1200
11%
6
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 22:06

  beee написав:
  UA написав:Главное не забыть кабель выпустить на подсветку цоколя кухни. И никаких излишеств.
Рассматриваю сейчас интересную хату с 12 метрами встроенных шкафов.
Вы там случайно не участвовали?

Вам она зачем. 210к, всё-таки

Так я и подумал, зачем хата на второй линии от Днепра на ПОХе по 3200 у.е. за метр?
Пусть и с пристойным ремонтом.
Атишники совсем ипанулись?
Это я размышляю исходя из довоенной ситуации.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 22:15

  UA написав:
  beee написав:
  UA написав:Главное не забыть кабель выпустить на подсветку цоколя кухни. И никаких излишеств.
Рассматриваю сейчас интересную хату с 12 метрами встроенных шкафов.
Вы там случайно не участвовали?

Вам она зачем. 210к, всё-таки

Так я и подумал, зачем хата на второй линии от Днепра на ПОХе по 3200 у.е. за метр?
Пусть и с пристойным ремонтом.
Атишники совсем ипанулись?
Это я размышляю исходя из довоенной ситуации.

пусть висит от фонаря. я цену задрал специально. она стояла 190 и просмотры были. щас продавать смысла нет. во первых, не купят ни за сколько. во-вторых, если бы даже и купили, например за 180, зачем деньги и куда их девать.
ну и в-третьих, по квадратам считают профи и риелторы.
конечный покупатель - знает свою сумму и объект ему нравится. например, я за мелкие строительные услуги не считаю расценки, а считаю комплекс услуг - типа изделие. за 15 лет ремонтов м2 и маржу считали только риелторы. что-то умножают, делят, получают и не могут понять что. не ну ясень пень квадратура важна, но для зонирования, архитектуры
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 22:31

  beee написав:
airmax78 написав:
  airmax78 написав:На редкость неприятный парень и по поводу того, что на потолке не должно быть ни вентрешеток ни спотов, ничего - мягко говоря спорное утверждение. Но в целом про минимализм очень точно все сказал:

Хотя может на счет говноспотов и того что у него налеплено на потолке в ролике - он и прав. Для себя определился, что споты могут быть только гипсовыми. И тогда никакого дисонанса с минимализмом. Магнитные шины - тоже имеют больше права на жизнь чем ховать везде где можно сверхмощную лед-ленту. Хотя с ценами на магнитные шины, сегодня уже магнитные шины не имеют права на жизнь. Все сюда, за гипсовыми светильниками: http://www.promin.net.ua/
Я себе магнитные планировал. 48 вольт По лэд лентам че то не подружилась мы с ними. То горят, то мигают.Зображення

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

Мигают потому что либо бракованный блок питания, либо неправильно подобран блок питания (слишком слабый).
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 22:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:зачем деньги и куда их девать.

как вариант купить пару пикапов для ЗСУ...
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 22:50

  beee написав:
  UA написав:Так я и подумал, зачем хата на второй линии от Днепра на ПОХе по 3200 у.е. за метр?
Пусть и с пристойным ремонтом.
Атишники совсем ипанулись?
Это я размышляю исходя из довоенной ситуации.

пусть висит от фонаря. я цену задрал специально. она стояла 190 и просмотры были. щас продавать смысла нет. во первых, не купят ни за сколько. во-вторых, если бы даже и купили, например за 180, зачем деньги и куда их девать.
ну и в-третьих, по квадратам считают профи и риелторы.
конечный покупатель - знает свою сумму и объект ему нравится. например, я за мелкие строительные услуги не считаю расценки, а считаю комплекс услуг - типа изделие. за 15 лет ремонтов м2 и маржу считали только риелторы. что-то умножают, делят, получают и не могут понять что. не ну ясень пень квадратура важна, но для зонирования, архитектуры

В Украине нет профи в сфере невидимости.
Все аматоры разного уровня.
Никто этому не научит кроме как сам, своим умом.

Купят даже сейчас. Только такая продажа называется Зарезать лося.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:зачем деньги и куда их девать
Как вариант, чтобы потом купить другой круче объект, ожидается ведь дешевей.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 02:03

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  beee написав:Вот интересно, есть гречка или масло. Почему оно в цене не рухнет? Нищета же.
Даже таксист сказал, будет бензин по 100 грн - будут брать.
Себестоимость жилья к весне отрегулирует цены. Особенно перепуганные вернутся. Во многих странах холяву прикручивать и будет дефицит.


Если все поля засадить гречкой и не давать вывезти за границу(жилье же нельзя выезти), то рухнет(будут продавать почем берут).
На следующий год гречку фермеры не засеют(не начнут новые ЖК), поскольку невыгодно.
Гречки нет - народ покупает пшеничную крупу(вторичное жилье).
Не работает эта схема только для товаров, которые не подлежат замене(или заменить можно с большим трудом), например топливо.
Пример нормальный с гречкой, но только надо еще учесть, что гречка/масло/топливо расходуется и нужны все новые и новые партии, а квартиры хватает одной на всю жизнь. Поэтому с гречкой печально при определенных условиях, а с жильем еще хуже

Тот кто начал покупать квартиры - остановиться уже не может. Данная ветка живое тому подтверждение. Спрос на квартиры эластичный только в эконом-сегменте: вместо двухи снимается однуха, вместо жлоб-ремонта снимается бабушкин ремонт и т.д. В бизнес-классе и элит - нет эластичности. Если люди привыкли жить в хороших условиях - нет в мире такой силы, которая бы заставила их от этих условий отказаться.
чистая правда)
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 02:07

beee они еще и пиздец какие дорогие.
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 02:09

beee купить что-то в менее рискованном месте? а вообще квартиры вне украины настолько неукраинские, что к этому нужно время привыкнуть ))) https://vimeo.com/manage/videos/722378485/privacy 85 метров, Валенсия, исторический центр. продана за 220 кевро
ПС а про халяву прикручивать, не думаю. я сейчас в испании, приехала пару дней назад, документы на год получила за час, если чуть постараться, можно и на два. была бы нужда, получила бы жилье и еду на год гарантировано, потом тут куча ассоциаций где можно ходить,что-то брать, и сделать получение выгоды своей профессией. я не думаю, что кто-то из низкооплачиваемых сограждан когда либо вернется, им тупо будет лень
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 03:39

  beee написав:Кстати, кто планировал себе дорогой ремонт, после войны возникает мысль "нах оно всё нужно". Жить можно проще. Качественными должны быть скрытые работы: ВК, электрика, сантехника, техника. Возможно, полы.


Ну наконец-то.
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rjkz
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