Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vikapavl написав:beee купить что-то в менее рискованном месте? а вообще квартиры вне украины настолько неукраинские, что к этому нужно время привыкнуть ))) https://vimeo.com/manage/videos/722378485/privacy 85 метров, Валенсия, исторический центр. продана за 220 кевро ПС а про халяву прикручивать, не думаю. я сейчас в испании, приехала пару дней назад, документы на год получила за час, если чуть постараться, можно и на два. была бы нужда, получила бы жилье и еду на год гарантировано, потом тут куча ассоциаций где можно ходить,что-то брать, и сделать получение выгоды своей профессией. я не думаю, что кто-то из низкооплачиваемых сограждан когда либо вернется, им тупо будет лень
Через декілька місяців любительниць шари і безплатної похльобки - поженуть на роботу. Частина змушена буде повернутись, не всі можуть працювати в темпі, характерному для Америки чи Європи