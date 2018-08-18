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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9976997799789979

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 53
1. Не вище 500
15%
8
2. 501 - 700
19%
10
3. 701 - 900
23%
12
4. 901 - 1000
21%
11
5. 1001 - 1200
11%
6
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 06:14

  vikapavl написав:beee купить что-то в менее рискованном месте? а вообще квартиры вне украины настолько неукраинские, что к этому нужно время привыкнуть ))) https://vimeo.com/manage/videos/722378485/privacy 85 метров, Валенсия, исторический центр. продана за 220 кевро
ПС а про халяву прикручивать, не думаю. я сейчас в испании, приехала пару дней назад, документы на год получила за час, если чуть постараться, можно и на два. была бы нужда, получила бы жилье и еду на год гарантировано, потом тут куча ассоциаций где можно ходить,что-то брать, и сделать получение выгоды своей профессией. я не думаю, что кто-то из низкооплачиваемых сограждан когда либо вернется, им тупо будет лень

Через декілька місяців любительниць шари і безплатної похльобки - поженуть на роботу. Частина змушена буде повернутись, не всі можуть працювати в темпі, характерному для Америки чи Європи
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  #<1 ... 9976997799789979
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