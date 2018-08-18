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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 58
1. Не вище 500
16%
9
2. 501 - 700
21%
12
3. 701 - 900
22%
13
4. 901 - 1000
21%
12
5. 1001 - 1200
10%
6
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 00:37

  Vlad442 написав:
  alfredhaos написав:
  rjkz написав:А она такова, что не все у него ладится и в ноябре промежуточные выборы, которые демократы скорей всего проиграют. А это скажется на выборах как в КОнгресс так и следующие президентских выборах. И хоть время еще есть, но что-то делать он вынужден будет уже сейчас.

Что поменяется от того, что будут республиканцы? У Байдена еще есть время 2 года.

Байден цього не захоче, тому може проводити більш стриману політику. Не зможе сказати, що нам треба затягнути пояси заради України, щоб загнати ведмедя назад на болота.


Ну вот собственно я это и пытался сказать.
Ему приходится на это обращать внимание.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:я был в Париже. Покажите фотку парижского гетто.
по вашему, что не жесть? где красиво?
посоветуйте.

Красиво где застройка 3-4 этажа, такое и в Париже часто бывает. Видно земля дешевле чем в Киеве :mrgreen:
А это гетто, да, как-то зеленее и акуратнее чем в Киеве. Да и всего 20 эт.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:58

  beee написав:
  roberto dark написав:Вот не никогда бы не подумал, побывав на стройке жк Севен, что он будет столь популярен у некоторых граждан. Но таков уж их менталитет...Любят они г..вно и страдать...
Левый берег, далеко от центра, шумно из-за трассы рядом, бетонное гетто, воняет говорят там периодически не слабо ( сами знаете чем)), оранжевая расцветка домов и мопов - "вырви глаз", да и вообще этот жк - комфорт класс с большой натяжкой. Видовые квартиры, в недалекой перспективе перекроются новыми жк без вариантов. Какие там вообще 1000$ в мес за однуху в аренду, даже в мирное время? :? А сейчас и подавно


севен - уже не стройка
благоустройство и инфраструктура - хорошее
шумит весь ПОХ. поэтому там есть разница в линиях домах. на трассу - неликвид. и никто за штуку и близко не снимает
воняет - чушь
вы хоть съездите туда разок, прежде чем размышлять
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

особенно сейчас, когда южный мост перекрыт. Что б проехать на правый берег (к цивилизации), надо объехать все район
кошмар
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:20

  beee написав:я левый берег не люблю, я центр люблю. но ПОХ )): славутич, севен - офигеные ЖК (с точки зрения спроса)
про риски левого берега вообще неясна логика - притянуто за уши, мол один берег с болотными мраzями)). так мы и на одной планете с ними, прикиньте. вы в курсе, не?)))

не совсем так, ирпень вместе с домами обстреливали из киева, пока орки пытались через ирпенку перебратся, так же былобы и с левым берегом и со всеми домами на нем
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