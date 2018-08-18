Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:А она такова, что не все у него ладится и в ноябре промежуточные выборы, которые демократы скорей всего проиграют. А это скажется на выборах как в КОнгресс так и следующие президентских выборах. И хоть время еще есть, но что-то делать он вынужден будет уже сейчас.
Что поменяется от того, что будут республиканцы? У Байдена еще есть время 2 года.
Байден цього не захоче, тому може проводити більш стриману політику. Не зможе сказати, що нам треба затягнути пояси заради України, щоб загнати ведмедя назад на болота.
Ну вот собственно я это и пытался сказать. Ему приходится на это обращать внимание.
roberto dark написав:Вот не никогда бы не подумал, побывав на стройке жк Севен, что он будет столь популярен у некоторых граждан. Но таков уж их менталитет...Любят они г..вно и страдать... Левый берег, далеко от центра, шумно из-за трассы рядом, бетонное гетто, воняет говорят там периодически не слабо ( сами знаете чем)), оранжевая расцветка домов и мопов - "вырви глаз", да и вообще этот жк - комфорт класс с большой натяжкой. Видовые квартиры, в недалекой перспективе перекроются новыми жк без вариантов. Какие там вообще 1000$ в мес за однуху в аренду, даже в мирное время? А сейчас и подавно
севен - уже не стройка благоустройство и инфраструктура - хорошее шумит весь ПОХ. поэтому там есть разница в линиях домах. на трассу - неликвид. и никто за штуку и близко не снимает воняет - чушь вы хоть съездите туда разок, прежде чем размышлять
beee написав:я левый берег не люблю, я центр люблю. но ПОХ )): славутич, севен - офигеные ЖК (с точки зрения спроса) про риски левого берега вообще неясна логика - притянуто за уши, мол один берег с болотными мраzями)). так мы и на одной планете с ними, прикиньте. вы в курсе, не?)))
не совсем так, ирпень вместе с домами обстреливали из киева, пока орки пытались через ирпенку перебратся, так же былобы и с левым берегом и со всеми домами на нем