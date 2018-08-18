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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9989999099919992>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 59
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
24%
14
4. 901 - 1000
20%
12
5. 1001 - 1200
10%
6
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хорошо, что есть люди с критическим мышлением. Дают анализ, плюс, минус.
Я поэтому часто пытаюсь больше подать позитива, складывается впечатление, что против - воюет целая армия нытиков. иногда кажется - это одини тот же человек. Ну не может годами на пролёт быть всё только плохо. Лет 8 я на этом форуме и с первого дня все воюют до хамства - всё плохо, будет
падать. Только сплошняком критика, чтобы не написал, а пишу я, в основном, лично свой практически опыт. Пока время есть.
Да ёлки палки, мне бы кто-то на шару подсказал. Нужно обязательно вывалить всё своё внутреннее гаBNо
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:21

  rjkz написав:
Была вводная часть и вывод.
Как на этой ветке писать?
Купил за 100500?
Продал за 2Х100500?
Или все плохо влияющее на КРЖН писать тут нельзя?\
Модераторы, вы скажите.
А-то мы туго соображаем, ересь несем . :mrgreen:


Просто напиши що мародерив на понаїхах 20 років, курив бамбук і на орендну плату за бпс на Виноградарі відпочивав на Мальдівах.
Оскільки зараз війна то виставив за 10% від довоєнної ціни бпску і все рівно ніхто не бере, дають 5% від довоєнної ціни…
Якось так і ніхто переносити не буде
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:22

  beee написав:Хорошо, что есть люди с критическим мышлением. Дают анализ, плюс, минус.
Я поэтому часто пытаюсь больше подать позитива, складывается впечатление, что против - воюет целая армия нытиков. иногда кажется - это одини тот же человек. Ну не может годами на пролёт быть всё только плохо. Лет 8 я на этом форуме и с первого дня все воюют до хамства - всё плохо, будет
падать. Только сплошняком критика, чтобы не написал, а пишу я, в основном, лично свой практически опыт. Пока время есть.
Да ёлки палки, мне бы кто-то на шару подсказал. Нужно обязательно вывалить всё своё внутреннее гаBNо

Это с датой регистрации 26.11.19 8 лет ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:23

  pesikot написав:
  beee написав:Хорошо, что есть люди с критическим мышлением. Дают анализ, плюс, минус.
Я поэтому часто пытаюсь больше подать позитива, складывается впечатление, что против - воюет целая армия нытиков. иногда кажется - это одини тот же человек. Ну не может годами на пролёт быть всё только плохо. Лет 8 я на этом форуме и с первого дня все воюют до хамства - всё плохо, будет
падать. Только сплошняком критика, чтобы не написал, а пишу я, в основном, лично свой практически опыт. Пока время есть.
Да ёлки палки, мне бы кто-то на шару подсказал. Нужно обязательно вывалить всё своё внутреннее гаBNо

Это с датой регистрации 26.11.19 8 лет ?


А читать нельзя без регистрации?
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:32

  beee написав:
  pesikot написав:
  beee написав:Хорошо, что есть люди с критическим мышлением. Дают анализ, плюс, минус.
Я поэтому часто пытаюсь больше подать позитива, складывается впечатление, что против - воюет целая армия нытиков. иногда кажется - это одини тот же человек. Ну не может годами на пролёт быть всё только плохо. Лет 8 я на этом форуме и с первого дня все воюют до хамства - всё плохо, будет
падать. Только сплошняком критика, чтобы не написал, а пишу я, в основном, лично свой практически опыт. Пока время есть.
Да ёлки палки, мне бы кто-то на шару подсказал. Нужно обязательно вывалить всё своё внутреннее гаBNо

Это с датой регистрации 26.11.19 8 лет ?


А читать нельзя без регистрации?

Можно, но я выделил, что вы и писали. И сформулировано так, что вы тут 8 лет пишите
Тщательнее, может, в формулировках
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:42

  slonomag написав:Во Львове наверное тоже. Переезжаем все туда? :) Или предлагаете в Харьков семью возвращать где каждый день обстрелы? Или в моем случае Запорожье, 50км от фронта, буквально сегодня ночью прилетало в 10км от моего дома (Балабино, пригород Запорожья). В моем окружении больше половины семей сейчас разорваны, хз, может для вас 50% не так уж и много, а как по мне это чуток больше чем дофига.


А назву гілки бачили? Ось тому й офтоп, тема саме про Київ.

Є міста, які будуть під обстрілами до кінця військових дій (півроку, рік - залежить від інтенсивності), будуть міста, які залишаться в окупації ще довго, у мене родичі все ще чекають визволення Криму зі своїми квадратними метрами там.
Але вже начебто всі розуміють, що нікуди особливо просунутися росіяни не можуть, тим більше після приходу ленд-лізу, який ще й не почався.

Питання тільки одне - чи вірите ви у збереження поточної лінії фронту, чи може відкат на 23, чи може звільнення до кордону? Ціна на квартири (економіка, зарплати, повернення людей) прямо від цього залежить. А який саме сценарій буде – це вам до ворожки, це не сюди.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:43

  pesikot написав:
  pesikot написав:
  beee написав:Хорошо, что есть люди с критическим мышлением. Дают анализ, плюс, минус.
Я поэтому часто пытаюсь больше подать позитива, складывается впечатление, что против - воюет целая армия нытиков. иногда кажется - это одини тот же человек. Ну не может годами на пролёт быть всё только плохо. Лет 8 я на этом форуме и с первого дня все воюют до хамства - всё плохо, будет
падать. Только сплошняком критика, чтобы не написал, а пишу я, в основном, лично свой практически опыт. Пока время есть.
Да ёлки палки, мне бы кто-то на шару подсказал. Нужно обязательно вывалить всё своё внутреннее гаBNо

Это с датой регистрации 26.11.19 8 лет ?

А читать нельзя без регистрации?

Можно, но я выделил, что вы и писали. И сформулировано так, что вы тут 8 лет пишите
Тщательнее, может, в формулировках



******

Непременно.
Меньше буду в пробках строчить))
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  slonomag написав:Или предлагаете в Харьков семью возвращать где каждый день обстрелы?

Чому ні? Шансів загинути під обстрілами зараз менш, ніж до війни у ДТП.
  slonomag написав:Или в моем случае Запорожье, 50км от фронта, буквально сегодня ночью прилетало в 10км от моего дома

10 км? Вважайте що не прилітало.
  slonomag написав:В моем окружении больше половины семей сейчас разорваны, хз, может для вас 50% не так уж и много, а как по мне это чуток больше чем дофига.

Муж на фронті, жінка дома? Чи чоловік сидить дома, а жінка у Європі? То не розірвані, то свідомий вибір. Могла би сидіти дома з чоловіком - явної небезпеки нема.
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zerocool написав:А назву гілки бачили? Ось тому й офтоп, тема саме про Київ.

Ринок нерухомості України, зокрема Києва, залежить від ситуації на фронті. Діапазон від ціни в нуль, як зараз у Харкові, до ціни як у березні во Львові. Це я про оренду. Продажів, зрозуміло, зараз немає.
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Можно, но я выделил, что вы и писали. И сформулировано так, что вы тут 8 лет пишите
Тщательнее, может, в формулировках

Це вам причудилось. Я на форумі # я пишу на форумі.
Vlad442
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