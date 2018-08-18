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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9989999099919992

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 59
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
24%
14
4. 901 - 1000
20%
12
5. 1001 - 1200
10%
6
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:Да ёлки палки, мне бы кто-то на шару подсказал.

Вчити язики та законодавство ЄС. Робите свою архітектурну агенцію, робите технічний дизайн та контроль, та будете мати втричі від того що мали тут, та й ще не будете ризикувати своїми грошима.
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:08

  beee написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Да хватит задвигать тут свой трешовый Севен.
Ну, він аж ніяк не трешовий, особливо порівняно з більшістю забудови в Києві.

Нормальный ЖК. Тут дело в другом.
Люди зависть скрыть не могут, а обосрать хочется

beee, надо сменить стратегию продажи своего Севена, на профильном форуме как то-то нелепо смотрится
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:10

  zerocool написав:
  adeges написав:Я нахожусь здесь, и ракеты рядом уже почти не падают, и моя недвижимость пока не пострадала. Но почему то у меня нет ощущения, что все отлично. Даже не знаю почему. Может потому что с 24 февраля нет работы и в перспективе 2-3 лет ее не будет по профилю? Или потому что аренда упала в 2 раза и через год там же будут цены продажи? Или цены выросли на 20-30-40%? Или что знакомые на фронте, а родственники в прифронтовой зоне или в эвакуации? Или потому что семью 4 месяца вижу только по коммуникаторам и похоже так будет еще пару лет?

У вас хоч трохи адекватний погляд на речі, а коля-американець просто накотив у спеку віскі нерозбавленого і вирішив вивалити накопичені страхи на форум)
Вже другий місяць фактичного просування на фронті немає з жодного боку, от і плавить людей, які здалеку щодня стежать за новинами і у яких там "пів країни в руїнах".

Впасти рази в два (у доларах) нерухомість цілком може, але так само може і відкотитися. І не треба розповідати про "ще два роки в комунікаторах", у Києві вже мам із колясками повно. Це виключно вибір вашої родини, і таких небагато у відсотковому співвідношенні.
Але прогнозувати активну фазу війни - найтупіше заняття, люди взагалі люблять інтерполювати поточний стан, зростає - отже буде тільки рости, війна - значить на п'ять років і всі помруть. Крипто-лудомани тим же страждають, у них биток там впаде до нуля скоро у фантазіях.

Довгограюча мета - вступ до ЄС і куди важливіший - в НАТО, і тільки тоді лаптестан заспокоїться і тут остаточно буде східна околиця європейської цивілізації з усім, що витікає, у тому числі в плані нерухомості.


Саме так. І ви вірно кажете "Довгограюча"...

Я в Україні. І аж ніяк не "всепропальщик".

Але якщо ми говоримо про інвестіциї в нерухомість (а ми з цього почали), то я повністтю підтрімую rjkz - саме інвестувати зараз, по поточних цінах - це тупо.

З.И. Для тих хто пише щось на кшталт - "Юрчик бахнул віскарика і..."
Перепрошую, а ви мля хто такі, щоб вирішувати кому можна "бахать", а кому ні...?

Чи ви дійсно вважаєте, що якщо ви "не вживаєте", то ви "маладець"! Рілі? Це мабудь дуже допомогло вам стати "файним інвестором"?
Ви спочатку заробіть на той віскарик... а потім вже кажіть який ви "молодець".

Для тих хто з першого разу не второпав - ваш стан здоровья, місце прожівання, віросповідання, сексуальні, алкогольні чи будь-які інши вподобання НЕ роблять вас розумнішим, мудрішим, толірантнішим і тим паче финансово заможнішим.

Мова йшла про інвестиції, а не ваші вподобання. І мені особисто цікаво отримувати якомога більше суджень різних людей саме з ЦЬОГО привода... А не ваші думки як хто має жити та що і коли пити.
Судді херови.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:19

  Damien написав:beee, надо сменить стратегию продажи своего Севена, на профильном форуме как то-то нелепо смотрится

:mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:16

  Vlad442 написав:
  zerocool написав:А назву гілки бачили? Ось тому й офтоп, тема саме про Київ.
Ринок нерухомості України залежить від ситуації на фронті. Діапазон від ціни в нуль, як зараз у Харкові, до ціни як у березні во Львові. Це я про оренду. Продажів, зрозуміло, зараз немає.
Це вам хто сказав, що немає? Ось у мене кузен з Харкова, наприклад, купив на Кіровоградщині біля Олександрії трьошку задешево - буде перебиратись сюди, ще не знає, до речі, чи вціліла його квартира, а тут спокійніше, та й родичі під боком... Так що продажі йдуть насправді, цікаві вар'янти розбирають//)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:32

  Damien написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Да хватит задвигать тут свой трешовый Севен.
Ну, він аж ніяк не трешовий, особливо порівняно з більшістю забудови в Києві.

Нормальный ЖК. Тут дело в другом.
Люди зависть скрыть не могут, а обосрать хочется
beee, надо сменить стратегию продажи своего Севена, на профильном форуме как то-то нелепо смотрится

в смысле продажа севена?
я его купил только и заселяю беженцев на неопределённый срок.
хотя, здесь это не имеет значения. главное ляпнуть
я вам щас получше повод для самоутверждения найду.
женщина с детьми, которая должна была первой заселиться в севен через урядову программу Прихисток, после проверки номера в гугл - оказалась проституткой. на вопрос, вы вообще кого-то проверяете, клоуны зе?, ответ - ні - ми зробили просто аналог ОЛХ а кого вы заселите - хоть агентов ДРГ никого не ипёт
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я щас продаю славути. и он есть в олх. балаболы блин
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:57

  fox767676 написав:
  beee написав:про риски левого берега вообще неясна логика - притянуто за уши, мол один берег с болотными мраzями))

Мосты, очень уязвимое место. Ну и ретросперктивный анализ показывает что угроза левому берегу была сильнее чем правому. Пока прибрежный ПОХ проигрывает старой (без гаваней и каховских)Левобережке и Русановской Набережной по видам, комфорту и близости к центру. Вот если когда-нибудь на Теличке построят "Дефанс", то тогда да и виды с ПОХа будут не на жопу правого и родины-матери, и к центру ближе.


Да ладно. Все угрозы были со стороны Ирпеня бучи, заходили с той стороны. Но не со стороны троещины. Что вы рассказывание тут.
Конечно в панике тикать сподручнее в строну запада было с юга правого берега. Но все таки все ужасы были под Киевом с правого берега. В условной Пуховке на левом берегу все было спокойно
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:02

  BIGor написав:
  beee написав:Несчастные люди. Их приковали наручниками, заставив купить здесь столько квартир.
Да хватит задвигать тут свой трешовый Севен.


Я как то утверждал некоторые время назад что это комплекс вместе с риверстоуном хуже урловской. Там есть хоть немного зелени. Меня зафукали Аирмак и ко
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