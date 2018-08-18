Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:10

zerocool написав: adeges написав: Я нахожусь здесь, и ракеты рядом уже почти не падают, и моя недвижимость пока не пострадала. Но почему то у меня нет ощущения, что все отлично. Даже не знаю почему. Может потому что с 24 февраля нет работы и в перспективе 2-3 лет ее не будет по профилю? Или потому что аренда упала в 2 раза и через год там же будут цены продажи? Или цены выросли на 20-30-40%? Или что знакомые на фронте, а родственники в прифронтовой зоне или в эвакуации? Или потому что семью 4 месяца вижу только по коммуникаторам и похоже так будет еще пару лет? Я нахожусь здесь, и ракеты рядом уже почти не падают, и моя недвижимость пока не пострадала. Но почему то у меня нет ощущения, что все отлично. Даже не знаю почему. Может потому что с 24 февраля нет работы и в перспективе 2-3 лет ее не будет по профилю? Или потому что аренда упала в 2 раза и через год там же будут цены продажи? Или цены выросли на 20-30-40%? Или что знакомые на фронте, а родственники в прифронтовой зоне или в эвакуации? Или потому что семью 4 месяца вижу только по коммуникаторам и похоже так будет еще пару лет?

У вас хоч трохи адекватний погляд на речі, а коля-американець просто накотив у спеку віскі нерозбавленого і вирішив вивалити накопичені страхи на форум)

Вже другий місяць фактичного просування на фронті немає з жодного боку, от і плавить людей, які здалеку щодня стежать за новинами і у яких там "пів країни в руїнах".



Впасти рази в два (у доларах) нерухомість цілком може, але так само може і відкотитися. І не треба розповідати про "ще два роки в комунікаторах", у Києві вже мам із колясками повно. Це виключно вибір вашої родини, і таких небагато у відсотковому співвідношенні.

Але прогнозувати активну фазу війни - найтупіше заняття, люди взагалі люблять інтерполювати поточний стан, зростає - отже буде тільки рости, війна - значить на п'ять років і всі помруть. Крипто-лудомани тим же страждають, у них биток там впаде до нуля скоро у фантазіях.



Довгограюча мета - вступ до ЄС і куди важливіший - в НАТО, і тільки тоді лаптестан заспокоїться і тут остаточно буде східна околиця європейської цивілізації з усім, що витікає, у тому числі в плані нерухомості. У вас хоч трохи адекватний погляд на речі, а коля-американець просто накотив у спеку віскі нерозбавленого і вирішив вивалити накопичені страхи на форум)Вже другий місяць фактичного просування на фронті немає з жодного боку, от і плавить людей, які здалеку щодня стежать за новинами і у яких там "пів країни в руїнах".Впасти рази в два (у доларах) нерухомість цілком може, але так само може і відкотитися. І не треба розповідати про "ще два роки в комунікаторах", у Києві вже мам із колясками повно. Це виключно вибір вашої родини, і таких небагато у відсотковому співвідношенні.Але прогнозувати активну фазу війни - найтупіше заняття, люди взагалі люблять інтерполювати поточний стан, зростає - отже буде тільки рости, війна - значить на п'ять років і всі помруть. Крипто-лудомани тим же страждають, у них биток там впаде до нуля скоро у фантазіях.Довгограюча мета - вступ до ЄС і куди важливіший - в НАТО, і тільки тоді лаптестан заспокоїться і тут остаточно буде східна околиця європейської цивілізації з усім, що витікає, у тому числі в плані нерухомості.

"Довгограюча"

інвестіциї

Саме так. І ви вірно кажете...Я в Україні. І аж ніяк не "всепропальщик".Але якщо ми говоримо пров нерухомість (а ми з цього почали), то я повністтю підтрімую rjkz - саме інвестувати зараз, по поточних цінах - це тупо.З.И. Для тих хто пише щось на кшталт - "Юрчик бахнул віскарика і..."Перепрошую, а ви мля хто такі, щоб вирішувати кому можна "бахать", а кому ні...?Чи ви дійсно вважаєте, що якщо ви "не вживаєте", то ви "маладець"! Рілі? Це мабудь дуже допомогло вам стати "файним інвестором"?Ви спочатку заробіть на той віскарик... а потім вже кажіть який ви "молодець".Для тих хто з першого разу не второпав - ваш стан здоровья, місце прожівання, віросповідання, сексуальні, алкогольні чи будь-які інши вподобання НЕ роблять вас розумнішим, мудрішим, толірантнішим і тим паче финансово заможнішим.Мова йшла про інвестиції, а не ваші вподобання. І мені особисто цікаво отримувати якомога більше суджень різних людей саме з ЦЬОГО привода... А не ваші думки як хто має жити та що і коли пити.Судді херови.