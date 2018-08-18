Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:55

Vlad442 написав: roberto dark

Я спостерігаю по знайомим, що чим дальше знаходиться людина, тім більш негативно вона усе бачить. У нас тут усю ніч гуркотіло, прилетіло кілька Іскандерів, але мене більш турбує дощ, що не змогу поїхати по ділам на веліку, треба буди їхати на авто. А з закордону пишуть - якісь жах у вас трапився, як ви виживаєте ... Я спостерігаю по знайомим, що чим дальше знаходиться людина, тім більш негативно вона усе бачить. У нас тут усю ніч гуркотіло, прилетіло кілька Іскандерів, але мене більш турбує дощ, що не змогу поїхати по ділам на веліку, треба буди їхати на авто. А з закордону пишуть - якісь жах у вас трапився, як ви виживаєте ...

Фиг его знает.Я изначально ничего хорошего от рашки не ждал и заранее сделал все, что сейчас хотят но не могут мои соотечественники.Сейчас я анализирую тот массив информации, который мне доступен и мне опять ничего хорошего не видится.Даже глядя украинский телемарафон, по которому практически ничего не говорят (в отличии от первых дней) можно делать выводы. Не слушать что скажут "эксперты", а самому делать выводы. Читаю Лигу. Анализирую данные, которые есть в свободном доступе. О потерях рашистов, об их динамике. И понимаю, что все далеко не зашибись. Человек, который может строить логические цепочки, может извлечь информацию и из отрывочных и неполных данных.Ничего сложного в этом нет.Просто посоображать.Ну и анализирую поведение западных лидеров и ситуацию в США.Чем в Украине вообще мало кто заморачивается.Например, такой факт - сейчас нешуточное обострение вокруг китайских намерений атаковать Тайвань. США задекларировали намерение вмешаться военным путем в случае такого события.Якобы, у США перед Тайванем есть документально оформленные обязательства, а перед Украиной их нет.Каково?Будапешский меморандум?Где этот кусок пипифакса?Не не слыщали.Как-бы отважные израильтяне не хорохорились, но есть факторы, которые существуют вне зависимости от их или моего отношения к ним.Мы можем только пытаться их анализировать, делать свои выводы и строить свои планы, основываясь на них.Но делать это могут не только лищь все.