RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99909991999299939994>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 59
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
24%
14
4. 901 - 1000
20%
12
5. 1001 - 1200
10%
6
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:16

  Vlad442 написав:
  zerocool написав:А назву гілки бачили? Ось тому й офтоп, тема саме про Київ.
Ринок нерухомості України залежить від ситуації на фронті. Діапазон від ціни в нуль, як зараз у Харкові, до ціни як у березні во Львові. Це я про оренду. Продажів, зрозуміло, зараз немає.
Це вам хто сказав, що немає? Ось у мене кузен з Харкова, наприклад, купив на Кіровоградщині біля Олександрії трьошку задешево - буде перебиратись сюди, ще не знає, до речі, чи вціліла його квартира, а тут спокійніше, та й родичі під боком... Так що продажі йдуть насправді, цікаві вар'янти розбирають//)
asti
 
Повідомлень: 2754
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:32

  Damien написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Да хватит задвигать тут свой трешовый Севен.
Ну, він аж ніяк не трешовий, особливо порівняно з більшістю забудови в Києві.

Нормальный ЖК. Тут дело в другом.
Люди зависть скрыть не могут, а обосрать хочется
beee, надо сменить стратегию продажи своего Севена, на профильном форуме как то-то нелепо смотрится

в смысле продажа севена?
я его купил только и заселяю беженцев на неопределённый срок.
хотя, здесь это не имеет значения. главное ляпнуть
я вам щас получше повод для самоутверждения найду.
женщина с детьми, которая должна была первой заселиться в севен через урядову программу Прихисток, после проверки номера в гугл - оказалась проституткой. на вопрос, вы вообще кого-то проверяете, клоуны зе?, ответ - ні - ми зробили просто аналог ОЛХ а кого вы заселите - хоть агентов ДРГ никого не ипёт
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 519
З нами з: 26.11.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я щас продаю славути. и он есть в олх. балаболы блин
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 519
З нами з: 26.11.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:57

  fox767676 написав:
  beee написав:про риски левого берега вообще неясна логика - притянуто за уши, мол один берег с болотными мраzями))

Мосты, очень уязвимое место. Ну и ретросперктивный анализ показывает что угроза левому берегу была сильнее чем правому. Пока прибрежный ПОХ проигрывает старой (без гаваней и каховских)Левобережке и Русановской Набережной по видам, комфорту и близости к центру. Вот если когда-нибудь на Теличке построят "Дефанс", то тогда да и виды с ПОХа будут не на жопу правого и родины-матери, и к центру ближе.


Да ладно. Все угрозы были со стороны Ирпеня бучи, заходили с той стороны. Но не со стороны троещины. Что вы рассказываете тут.
Конечно в панике тикать сподручнее в строну запада было с юга правого берега. Но все таки все ужасы были под Киевом с правого берега. В условной Пуховке на левом берегу все было спокойно
Востаннє редагувалось Voistov в П'ят 24 чер, 2022 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Voistov
 
Повідомлень: 202
З нами з: 15.02.21
Подякував: 46 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:02

  BIGor написав:
  beee написав:Несчастные люди. Их приковали наручниками, заставив купить здесь столько квартир.
Да хватит задвигать тут свой трешовый Севен.


Я как то утверждал некоторые время назад что это комплекс вместе с риверстоуном хуже урловской. Там есть хоть немного зелени. Меня зафукали Аирмак и ко
Voistov
 
Повідомлень: 202
З нами з: 15.02.21
Подякував: 46 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:14

  Voistov написав:
  fox767676 написав:
  beee написав:про риски левого берега вообще неясна логика - притянуто за уши, мол один берег с болотными мраzями))

Мосты, очень уязвимое место. Ну и ретросперктивный анализ показывает что угроза левому берегу была сильнее чем правому. Пока прибрежный ПОХ проигрывает старой (без гаваней и каховских)Левобережке и Русановской Набережной по видам, комфорту и близости к центру. Вот если когда-нибудь на Теличке построят "Дефанс", то тогда да и виды с ПОХа будут не на жопу правого и родины-матери, и к центру ближе.


Да ладно. Все угрозы были со стороны Ирпеня бучи, заходили с той стороны. Но не со стороны троещины. Что вы рассказывание тут.
Конечно в панике тикать сподручнее в строну запада было с юга правого берега. Но все таки все ужасы были под Киевом с правого берега. В условной Пуховке на левом берегу все было спокойно

Это в этот раз так вышло, еще раз через Чернобыль не зайдут. А Броварам безумно повезло - "на его месте(Ирпеня) должен быть я(Бровары+восточный край Киева)"(С)
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 736
З нами з: 28.04.20
Подякував: 436 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:19

  Damien написав:
  Voistov написав:
  fox767676 написав:
Да ладно. Все угрозы были со стороны Ирпеня бучи, заходили с той стороны. Но не со стороны троещины. Что вы рассказывание тут.
Конечно в панике тикать сподручнее в строну запада было с юга правого берега. Но все таки все ужасы были под Киевом с правого берега. В условной Пуховке на левом берегу все было спокойно

Это в этот раз так вышло, еще раз через Чернобыль не зайдут. А Броварам безумно повезло - "на его месте(Ирпеня) должен быть я(Бровары+восточный край Киева)"(С)


Может не зайдут. А может и зайдут.
Кто знает..
Но из за факта этой неопределенности не нужно говорить то, что не соответствует фактам.
Проблемы были с севера правого берега.
Точнее с севера запада.
Но все равно, правый берег.
Voistov
 
Повідомлень: 202
З нами з: 15.02.21
Подякував: 46 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:31

  roberto dark написав:[/size]Полстраны уже в руинах. Сколько десятилетий уйдет на восстановление?
Я вообще поражаюсь - о чем вы тут на ветке говорите?
Какие ремонты? Какие плинтуса скрытого монтажа?.
Безумие.
[/size]

Треба ж так американському "успішному" півнику так ненавидіти Київ.


С чего израильский петух такой вывод сделал?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13336
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6966 раз.
Подякували: 3994 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:41

  Vlad442 написав:
  zerocool написав:А назву гілки бачили? Ось тому й офтоп, тема саме про Київ.

Ринок нерухомості України, зокрема Києва, залежить від ситуації на фронті. Діапазон від ціни в нуль, як зараз у Харкові, до ціни як у березні во Львові. Це я про оренду. Продажів, зрозуміло, зараз немає.

По першому реченню +100500 камради, СКИДАЙТЕСЬ НА БАЙРАКТАР (Притула). Всі таки ох*енні аналітики, та насправді всі ваших/наши прибутки і по нерухомості і всі інші насамперед залежать від сітуації на фронті! Отримають свінособаки п*зди, все і у нас буде добре
lejko_vit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 07.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:55

  Vlad442 написав:roberto dark
Я спостерігаю по знайомим, що чим дальше знаходиться людина, тім більш негативно вона усе бачить. У нас тут усю ніч гуркотіло, прилетіло кілька Іскандерів, але мене більш турбує дощ, що не змогу поїхати по ділам на веліку, треба буди їхати на авто. А з закордону пишуть - якісь жах у вас трапився, як ви виживаєте ...


Фиг его знает.
Я изначально ничего хорошего от рашки не ждал и заранее сделал все, что сейчас хотят но не могут мои соотечественники.
Сейчас я анализирую тот массив информации, который мне доступен и мне опять ничего хорошего не видится.
Даже глядя украинский телемарафон, по которому практически ничего не говорят (в отличии от первых дней) можно делать выводы. Не слушать что скажут "эксперты", а самому делать выводы. Читаю Лигу. Анализирую данные, которые есть в свободном доступе. О потерях рашистов, об их динамике. И понимаю, что все далеко не зашибись. Человек, который может строить логические цепочки, может извлечь информацию и из отрывочных и неполных данных.
Ничего сложного в этом нет.
Просто посоображать.
Ну и анализирую поведение западных лидеров и ситуацию в США.
Чем в Украине вообще мало кто заморачивается.
Например, такой факт - сейчас нешуточное обострение вокруг китайских намерений атаковать Тайвань. США задекларировали намерение вмешаться военным путем в случае такого события.
Якобы, у США перед Тайванем есть документально оформленные обязательства, а перед Украиной их нет.
Каково?
Будапешский меморандум?
Где этот кусок пипифакса?
Не не слыщали.
Чем эта ситуация грозит Украине и непосредственно КРЖН?

Если США будут вынуждены ввязаться не только в войну Китая и Тайваня, а фактически обязаны будут выступить на стороне Тайваня, то очень вероятно, что поставки вооружения и финансирование Украины отойдут на второй или третий план.
И Украине в целом и КРЖН это ничего хорощего не сулит.
Как-бы отважные израильтяне не хорохорились, но есть факторы, которые существуют вне зависимости от их или моего отношения к ним.
Мы можем только пытаться их анализировать, делать свои выводы и строить свои планы, основываясь на них.
Но делать это могут не только лищь все.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13336
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6966 раз.
Подякували: 3994 раз.
 
Профіль
2
3
1
  #<1 ... 99909991999299939994>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2250, 2251, 2252
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22517 8130366
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 чер, 2022 22:39
Vlad442
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 103, 104, 105
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1047 3460545
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34840
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1657)
25.06.2022 06:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.