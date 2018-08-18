|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:16
Vlad442 написав: zerocool написав:
А назву гілки бачили? Ось тому й офтоп, тема саме про Київ.
Ринок нерухомості України залежить від ситуації на фронті. Діапазон від ціни в нуль, як зараз у Харкові, до ціни як у березні во Львові. Це я про оренду. Продажів, зрозуміло, зараз немає.
Це вам хто сказав, що немає? Ось у мене кузен з Харкова, наприклад, купив на Кіровоградщині біля Олександрії трьошку задешево - буде перебиратись сюди, ще не знає, до речі, чи вціліла його квартира, а тут спокійніше, та й родичі під боком... Так що продажі йдуть насправді, цікаві вар'янти розбирають//)
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2754
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 534 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:32
Damien написав: Faceless написав:
BIGor написав:Да хватит задвигать тут свой трешовый Севен.
Ну, він аж ніяк не трешовий, особливо порівняно з більшістю забудови в Києві.
Нормальный ЖК. Тут дело в другом.
Люди зависть скрыть не могут, а обосрать хочетсяbeee
, надо сменить стратегию продажи своего Севена, на профильном форуме как то-то нелепо смотрится
в смысле продажа севена?
я его купил только и заселяю беженцев на неопределённый срок.
хотя, здесь это не имеет значения. главное ляпнуть
я вам щас получше повод для самоутверждения найду.
женщина с детьми, которая должна была первой заселиться в севен через урядову программу Прихисток, после проверки номера в гугл - оказалась проституткой. на вопрос, вы вообще кого-то проверяете, клоуны зе?, ответ - ні - ми зробили просто аналог ОЛХ а кого вы заселите - хоть агентов ДРГ никого не ипёт
-
beee
-
-
- Повідомлень: 519
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:38
я щас продаю славути. и он есть в олх. балаболы блин
-
beee
-
-
- Повідомлень: 519
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:57
fox767676 написав:
beee написав:
про риски левого берега вообще неясна логика - притянуто за уши, мол один берег с болотными мраzями))
Мосты, очень уязвимое место. Ну и ретросперктивный анализ показывает что угроза левому берегу была сильнее чем правому. Пока прибрежный ПОХ проигрывает старой (без гаваней и каховских)Левобережке и Русановской Набережной по видам, комфорту и близости к центру. Вот если когда-нибудь на Теличке построят "Дефанс", то тогда да и виды с ПОХа будут не на жопу правого и родины-матери, и к центру ближе.
Да ладно. Все угрозы были со стороны Ирпеня бучи, заходили с той стороны. Но не со стороны троещины. Что вы рассказываете тут.
Конечно в панике тикать сподручнее в строну запада было с юга правого берега. Но все таки все ужасы были под Киевом с правого берега. В условной Пуховке на левом берегу все было спокойно
Востаннє редагувалось Voistov
в П'ят 24 чер, 2022 21:13, всього редагувалось 1 раз.
-
Voistov
-
-
- Повідомлень: 202
- З нами з: 15.02.21
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:02
BIGor написав: beee написав:
Несчастные люди. Их приковали наручниками, заставив купить здесь столько квартир.
Да хватит задвигать тут свой трешовый Севен.
Я как то утверждал некоторые время назад что это комплекс вместе с риверстоуном хуже урловской. Там есть хоть немного зелени. Меня зафукали Аирмак и ко
-
Voistov
-
-
- Повідомлень: 202
- З нами з: 15.02.21
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:14
Voistov написав: fox767676 написав:
beee написав:
про риски левого берега вообще неясна логика - притянуто за уши, мол один берег с болотными мраzями))
Мосты, очень уязвимое место. Ну и ретросперктивный анализ показывает что угроза левому берегу была сильнее чем правому. Пока прибрежный ПОХ проигрывает старой (без гаваней и каховских)Левобережке и Русановской Набережной по видам, комфорту и близости к центру. Вот если когда-нибудь на Теличке построят "Дефанс", то тогда да и виды с ПОХа будут не на жопу правого и родины-матери, и к центру ближе.
Да ладно. Все угрозы были со стороны Ирпеня бучи, заходили с той стороны. Но не со стороны троещины. Что вы рассказывание тут.
Конечно в панике тикать сподручнее в строну запада было с юга правого берега. Но все таки все ужасы были под Киевом с правого берега. В условной Пуховке на левом берегу все было спокойно
Это в этот раз так вышло, еще раз через Чернобыль не зайдут. А Броварам безумно повезло - "на его месте(Ирпеня) должен быть я(Бровары+восточный край Киева)"(С)
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 736
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 436 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:19
Damien написав: Voistov написав: fox767676 написав:
Да ладно. Все угрозы были со стороны Ирпеня бучи, заходили с той стороны. Но не со стороны троещины. Что вы рассказывание тут.
Конечно в панике тикать сподручнее в строну запада было с юга правого берега. Но все таки все ужасы были под Киевом с правого берега. В условной Пуховке на левом берегу все было спокойно
Это в этот раз так вышло, еще раз через Чернобыль не зайдут. А Броварам безумно повезло - "на его месте(Ирпеня) должен быть я(Бровары+восточный край Киева)"(С)
Может не зайдут. А может и зайдут.
Кто знает..
Но из за факта этой неопределенности не нужно говорить то, что не соответствует фактам.
Проблемы были с севера правого берега.
Точнее с севера запада.
Но все равно, правый берег.
-
Voistov
-
-
- Повідомлень: 202
- З нами з: 15.02.21
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:31
roberto dark написав:
[/size]Полстраны уже в руинах. Сколько десятилетий уйдет на восстановление?
Я вообще поражаюсь - о чем вы тут на ветке говорите?
Какие ремонты? Какие плинтуса скрытого монтажа?.
Безумие.
[/size]
Треба ж так американському "успішному" півнику так ненавидіти Київ.
С чего израильский петух такой вывод сделал?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13336
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6966 раз.
- Подякували: 3994 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:41
Vlad442 написав: zerocool написав:
А назву гілки бачили? Ось тому й офтоп, тема саме про Київ.
Ринок нерухомості України, зокрема Києва, залежить від ситуації на фронті. Діапазон від ціни в нуль, як зараз у Харкові, до ціни як у березні во Львові. Це я про оренду. Продажів, зрозуміло, зараз немає.
По першому реченню +100500 камради, СКИДАЙТЕСЬ НА БАЙРАКТАР (Притула). Всі таки ох*енні аналітики, та насправді всі ваших/наши прибутки і по нерухомості і всі інші насамперед залежать від сітуації на фронті! Отримають свінособаки п*зди, все і у нас буде добре
-
lejko_vit
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 07.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:55
Vlad442 написав:roberto dark
Я спостерігаю по знайомим, що чим дальше знаходиться людина, тім більш негативно вона усе бачить. У нас тут усю ніч гуркотіло, прилетіло кілька Іскандерів, але мене більш турбує дощ, що не змогу поїхати по ділам на веліку, треба буди їхати на авто. А з закордону пишуть - якісь жах у вас трапився, як ви виживаєте ...
Фиг его знает.
Я изначально ничего хорошего от рашки не ждал и заранее сделал все, что сейчас хотят но не могут мои соотечественники.
Сейчас я анализирую тот массив информации, который мне доступен и мне опять ничего хорошего не видится.
Даже глядя украинский телемарафон, по которому практически ничего не говорят (в отличии от первых дней) можно делать выводы. Не слушать что скажут "эксперты", а самому делать выводы. Читаю Лигу. Анализирую данные, которые есть в свободном доступе. О потерях рашистов, об их динамике. И понимаю, что все далеко не зашибись. Человек, который может строить логические цепочки, может извлечь информацию и из отрывочных и неполных данных.
Ничего сложного в этом нет.
Просто посоображать.
Ну и анализирую поведение западных лидеров и ситуацию в США.
Чем в Украине вообще мало кто заморачивается.
Например, такой факт - сейчас нешуточное обострение вокруг китайских намерений атаковать Тайвань. США задекларировали намерение вмешаться военным путем в случае такого события.
Якобы, у США перед Тайванем есть документально оформленные обязательства, а перед Украиной их нет.
Каково?
Будапешский меморандум?
Где этот кусок пипифакса?
Не не слыщали.Чем эта ситуация грозит Украине и непосредственно КРЖН?
Если США будут вынуждены ввязаться не только в войну Китая и Тайваня, а фактически обязаны будут выступить на стороне Тайваня, то очень вероятно, что поставки вооружения и финансирование Украины отойдут на второй или третий план.
И Украине в целом и КРЖН это ничего хорощего не сулит.
Как-бы отважные израильтяне не хорохорились, но есть факторы, которые существуют вне зависимости от их или моего отношения к ним.
Мы можем только пытаться их анализировать, делать свои выводы и строить свои планы, основываясь на них.
Но делать это могут не только лищь все.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13336
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6966 раз.
- Подякували: 3994 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22517
|8130367
|
|
|1047
|3460547
|
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
|
|16
|34840
|
|