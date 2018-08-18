adeges написав:

Я нахожусь здесь, и ракеты рядом уже почти не падают, и моя недвижимость пока не пострадала. Но почему то у меня нет ощущения, что все отлично. Даже не знаю почему. Может потому что с 24 февраля нет работы и в перспективе 2-3 лет ее не будет по профилю? Или потому что аренда упала в 2 раза и через год там же будут цены продажи? Или цены выросли на 20-30-40%? Или что знакомые на фронте, а родственники в прифронтовой зоне или в эвакуации? Или потому что семью 4 месяца вижу только по коммуникаторам и похоже так будет еще пару лет?