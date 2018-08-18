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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 22:02
zerocool написав: adeges написав:
Я нахожусь здесь, и ракеты рядом уже почти не падают, и моя недвижимость пока не пострадала. Но почему то у меня нет ощущения, что все отлично. Даже не знаю почему. Может потому что с 24 февраля нет работы и в перспективе 2-3 лет ее не будет по профилю? Или потому что аренда упала в 2 раза и через год там же будут цены продажи? Или цены выросли на 20-30-40%? Или что знакомые на фронте, а родственники в прифронтовой зоне или в эвакуации? Или потому что семью 4 месяца вижу только по коммуникаторам и похоже так будет еще пару лет?
У вас хоч трохи адекватний погляд на речі, а коля-американець просто накотив у спеку віскі нерозбавленого і вирішив вивалити накопичені страхи на форум)
Вже другий місяць фактичного просування на фронті немає з жодного боку, от і плавить людей, які здалеку щодня стежать за новинами і у яких там "пів країни в руїнах".
Впасти рази в два (у доларах) нерухомість цілком може, але так само може і відкотитися. І не треба розповідати про "ще два роки в комунікаторах", у Києві вже мам із колясками повно. Це виключно вибір вашої родини, і таких небагато у відсотковому співвідношенні.
Але прогнозувати активну фазу війни - найтупіше заняття, люди взагалі люблять інтерполювати поточний стан, зростає - отже буде тільки рости, війна - значить на п'ять років і всі помруть. Крипто-лудомани тим же страждають, у них биток там впаде до нуля скоро у фантазіях.
Довгограюча мета - вступ до ЄС і куди важливіший - в НАТО, і тільки тоді лаптестан заспокоїться і тут остаточно буде східна околиця європейської цивілізації з усім, що витікає, у тому числі в плані нерухомості.
Коля не увлекается алкоголем и тепеть не может виски.
Не надо свои зависимости интерполировать на окружающих.
Мнение такого лузера, как крутой ноль, вообще мало кого должно интересовать.
Да, коля пишет неприятные вещи, и писал это раньше. К сожалению, это сбывается.
Надо думать и не отмахиваться от проблем, а искать пути их решения.
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 22:04
roberto dark написав: Vlad442 написав:roberto dark
Я спостерігаю по знайомим, що чим дальше знаходиться людина, тім більш негативно вона усе бачить. У нас тут усю ніч гуркотіло, прилетіло кілька Іскандерів, але мене більш турбує дощ, що не змогу поїхати по ділам на веліку, треба буди їхати на авто. А з закордону пишуть - якісь жах у вас трапився, як ви виживаєте ...
Я вас прекрасно розумію, тому таких дурниць як півник про ВСЕ ПРОПАЛО не пишу. Між іншим із однієї воюючою країни лечу в іншу найближчим часом. Буду інспектувати жк Севен в тому числі
Ну что-ж, приятных покупок.
На всю катлету.
Подчистую!
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 22:10
beee написав:
Хорошо, что есть люди с критическим мышлением. Дают анализ, плюс, минус.
Я поэтому часто пытаюсь больше подать позитива, складывается впечатление, что против - воюет целая армия нытиков. иногда кажется - это одини тот же человек. Ну не может годами на пролёт быть всё только плохо. Лет 8 я на этом форуме и с первого дня все воюют до хамства - всё плохо, будет
падать. Только сплошняком критика, чтобы не написал, а пишу я, в основном, лично свой практически опыт. Пока время есть.
Да ёлки палки, мне бы кто-то на шару подсказал. Нужно обязательно вывалить всё своё внутреннее гаBNо
Если это камень в мой огород, то спешу заверить - никакого внутреннего г.на.
Меня ситуация очень тревожит, но я лично не под ударом. И никак не заинтересован в ППЦе. У меня 4 объекта в Киеве, не считая гаража.
Но что делать? Я привык писать то, что думаю, а не то, что мне выгодно.
Я даже своих арендаторов отговариваю до осени возвращаться в Киев.
Они только комуналь платят. А если вернутся, то будут договоренную сумму.
Но мы сначала человеки, а потом калькуляторы.
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 22:13
Первый написав: rjkz написав:
Была вводная часть и вывод.
Как на этой ветке писать?
Купил за 100500?
Продал за 2Х100500?
Или все плохо влияющее на КРЖН писать тут нельзя?\
Модераторы, вы скажите.
А-то мы туго соображаем, ересь несем .
Просто напиши що мародерив на понаїхах 20 років, курив бамбук і на орендну плату за бпс на Виноградарі відпочивав на Мальдівах.
Оскільки зараз війна то виставив за 10% від довоєнної ціни бпску і все рівно ніхто не бере, дають 5% від довоєнної ціни…
Якось так і ніхто переносити не буде
???
Что за хрень?
Похоже ты не бамбук, а что-то позабористей перекурил.
Таки выперли из ОП?
Ничего, опыт вытирания клавы уборщицы тети Клавы есть - не пропадешь.
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rjkz
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 22:18
если всё время писать только плохое, то что-то из него обязательно сбудется.
главное - постоянство.
зря вы верите козломордым больше, чем ВСУ - ими восхищается весь мир
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beee
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 22:19
rjkz написав: beee написав:
Хорошо, что есть люди с критическим мышлением. Дают анализ, плюс, минус.
Я поэтому часто пытаюсь больше подать позитива, складывается впечатление, что против - воюет целая армия нытиков. иногда кажется - это одини тот же человек. Ну не может годами на пролёт быть всё только плохо. Лет 8 я на этом форуме и с первого дня все воюют до хамства - всё плохо, будет
падать. Только сплошняком критика, чтобы не написал, а пишу я, в основном, лично свой практически опыт. Пока время есть.
Да ёлки палки, мне бы кто-то на шару подсказал. Нужно обязательно вывалить всё своё внутреннее гаBNо
Если это камень в мой огород, то спешу заверить - никакого внутреннего г.на.
Меня ситуация очень тревожит, но я лично не под ударом. И никак не заинтересован в ППЦе. У меня 4 объекта в Киеве, не считая гаража.
Но что делать? Я привык писать то, что думаю, а не то, что мне выгодно.
Я даже своих арендаторов отговариваю до осени возвращаться в Киев.
Они только комуналь платят. А если вернутся, то будут договоренную сумму.
Но мы сначала человеки, а потом калькуляторы.
не. не в ваш огород. в другой
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beee
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 22:26
Damien написав: Voistov написав: fox767676 написав:
Мосты, очень уязвимое место. Ну и ретросперктивный анализ показывает что угроза левому берегу была сильнее чем правому. Пока прибрежный ПОХ проигрывает старой (без гаваней и каховских)Левобережке и Русановской Набережной по видам, комфорту и близости к центру. Вот если когда-нибудь на Теличке построят "Дефанс", то тогда да и виды с ПОХа будут не на жопу правого и родины-матери, и к центру ближе.
Да ладно. Все угрозы были со стороны Ирпеня бучи, заходили с той стороны. Но не со стороны троещины. Что вы рассказывание тут.
Конечно в панике тикать сподручнее в строну запада было с юга правого берега. Но все таки все ужасы были под Киевом с правого берега. В условной Пуховке на левом берегу все было спокойно
Это в этот раз так вышло, еще раз через Чернобыль не зайдут. А Броварам безумно повезло - "на его месте(Ирпеня) должен быть я(Бровары+восточный край Киева)"(С)
На самом деле, моя знакомая решила, что в селе Броварского района будет спокойней, чнм в Киеве.
Потом звонила и рассказывала как рашисты убивали и насиловали на глазах детей односельчан, как в БТРы телевизоры и стиралки набивали как деду, который не отдавал свой мобильник прикладом голову проломили, телефон фуфловый - кнопочный, выкинули, забрали только симку. За симкарту голову человеку проломили! В Броварском районе.
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rjkz
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 22:37
beee написав:
если всё время писать только плохое, то что-то из него обязательно сбудется.
главное - постоянство.
зря вы верите козломордым больше, чем ВСУ - ими восхищается весь мир
Я Вам когда-то писал - до определенного момента, я был как тут писалось "бетонооптимистом". Мало того, мне, как человеку зарабатывающем в строительной теме, это было вдвойне выгодно.
Жизнь заставляет корректировать свои убеждения.
С 2015 я ничего позитивного для КРЖН не вижу.
Год ушел на понимание того, что происходит и глубины ППЦа.
Очень пейзажи Алеппо повлияли.
Я тогда написал что-то в духе - такое как в Алеппо, пуйло когда-нибудь устроит в Украине. Меня все зафукали "Та не! Никогда! Не может быть!"
Где-то оно может быть только не у нас под боком и не с нами?
Почему?
Что это за кокон, куда люди прячут голову от проблем как страусы в песок?
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 22:38
rjkz написав:
Я даже своих арендаторов отговариваю до осени возвращаться в Киев.
Они только комуналь платят. А если вернутся, то будут договоренную сумму.
Но мы сначала человеки, а потом калькуляторы.
Ринок оренди зараз живий. Здати більш ніж реально. Житло повинно виконувати соціальну функцію - в ньому повинні жити, тому ставьте реальну платню 2/3-3/4 від довоенної, та нехай платять, чи виїжджають. Коли гроші не потрібні, віддайте біженцям за коммуналку. Виберіть охайних, та вдячних, але краще цього не робити. Мінімальна платня буде краще для усіх. Навіть люди краще почуваються, коли живуть за свої, та нічого нікому не винні.
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 22:39
rjkz написав: Damien написав: Voistov написав:
Да ладно. Все угрозы были со стороны Ирпеня бучи, заходили с той стороны. Но не со стороны троещины. Что вы рассказывание тут.
Конечно в панике тикать сподручнее в строну запада было с юга правого берега. Но все таки все ужасы были под Киевом с правого берега. В условной Пуховке на левом берегу все было спокойно
Это в этот раз так вышло, еще раз через Чернобыль не зайдут. А Броварам безумно повезло - "на его месте(Ирпеня) должен быть я(Бровары+восточный край Киева)"(С)
На самом деле, моя знакомая решила, что в селе Броварского района будет спокойней, чнм в Киеве.
Потом звонила и рассказывала как рашисты убивали и насиловали на глазах детей односельчан, как в БТРы телевизоры и стиралки набивали как деду, который не отдавал свой мобильник прикладом голову проломили, телефон фуфловый - кнопочный, выкинули, забрали только симку. За симкарту голову человеку проломили! В Броварском районе.
Хм. А что за село?
Я говорил про Пуховку, это как раз севернее между Киевом и Броварами. Кум пошёл там в тероборону, первый месяц вторжение на блокпосту стоял.
В каком именно селе были ужасы описываемые вами?
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