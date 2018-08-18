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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 22:40
Damien написав: Voistov написав: fox767676 написав:
Мосты, очень уязвимое место. Ну и ретросперктивный анализ показывает что угроза левому берегу была сильнее чем правому. Пока прибрежный ПОХ проигрывает старой (без гаваней и каховских)Левобережке и Русановской Набережной по видам, комфорту и близости к центру. Вот если когда-нибудь на Теличке построят "Дефанс", то тогда да и виды с ПОХа будут не на жопу правого и родины-матери, и к центру ближе.
Да ладно. Все угрозы были со стороны Ирпеня бучи, заходили с той стороны. Но не со стороны троещины. Что вы рассказывание тут.
Конечно в панике тикать сподручнее в строну запада было с юга правого берега. Но все таки все ужасы были под Киевом с правого берега. В условной Пуховке на левом берегу все было спокойно
Это в этот раз так вышло, еще раз через Чернобыль не зайдут. А Броварам безумно повезло - "на его месте(Ирпеня) должен быть я(Бровары+восточный край Киева)"(С)
На самом деле, моя знакомая решила, что в селе Броварского района будет спокойней, чнм в Киеве.
Потом звонила и рассказывала как рашисты убивали и насиловали на глазах детей односельчан, как в БТРы телевизоры и стиралки набивали как деду, который не отдавал свой мобильник прикладом голову проломили, телефон фуфловый - кнопочный, выкинули, забрали только симку. За симкарту голову человеку проломили! В Броварском районе.
за год наши с вами граждане убивают друг друга около 2 тысч. одна только зайцева пятерых убила. девчонка-ребёнок убила 5 человек.
насилуют женщин. детей.
люди - жестокие и едят трупы животных. если хорошо вдуматься, как забивают скот для котлеты - становится жутко.
вас это шокирует?
меня - да. но такова жизнь.
чем война отличается по сути?
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 23:03
beee написав:
за год наши с вами граждане убивают друг друга около 2 тысч. одна только зайцева пятерых убила. девчонка-ребёнок убила 5 человек.
насилуют женщин. детей.
люди - жестокие и едят трупы животных. если хорошо вдуматься, как забивают скот для котлеты - становится жутко.
вас это шокирует?
меня - да. но такова жизнь.
чем война отличается по сути?
война отличается вседозволенностью, масштабами и последствиями
зы цены на КРЖН - минус 50% через год-полтора
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 23:04
adeges написав: beee написав:
за год наши с вами граждане убивают друг друга около 2 тысч. одна только зайцева пятерых убила. девчонка-ребёнок убила 5 человек.
насилуют женщин. детей.
люди - жестокие и едят трупы животных. если хорошо вдуматься, как забивают скот для котлеты - становится жутко.
вас это шокирует?
меня - да. но такова жизнь.
чем война отличается по сути?
война отличается вседозволенностью, масштабами и последствиями
зы цены на КРЖН - минус 50% через год-полтора
Если продлится до Нового года, то и ниже сходим.
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 23:59
beee написав: Damien написав: Voistov написав:
На самом деле, моя знакомая решила, что в селе Броварского района будет спокойней, чнм в Киеве.
Потом звонила и рассказывала как рашисты убивали и насиловали на глазах детей односельчан, как в БТРы телевизоры и стиралки набивали как деду, который не отдавал свой мобильник прикладом голову проломили, телефон фуфловый - кнопочный, выкинули, забрали только симку. За симкарту голову человеку проломили! В Броварском районе.
за год наши с вами граждане убивают друг друга около 2 тысч. одна только зайцева пятерых убила. девчонка-ребёнок убила 5 человек.
насилуют женщин. детей.
люди - жестокие и едят трупы животных. если хорошо вдуматься, как забивают скот для котлеты - становится жутко.
вас это шокирует?
меня - да. но такова жизнь.
чем война отличается по сути?
Самое сложное, это взрослому человеку, который выражает свои мысли как взрослый человек а не ребёнок, объяснять вещи, которые детям объясняют стишками «что такое хорошо, что такое плохо»
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Voistov
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Додано: Суб 25 чер, 2022 00:35
rjkz написав: beee написав:
если всё время писать только плохое, то что-то из него обязательно сбудется.
главное - постоянство.
зря вы верите козломордым больше, чем ВСУ - ими восхищается весь мир
Я Вам когда-то писал - до определенного момента, я был как тут писалось "бетонооптимистом". Мало того, мне, как человеку зарабатывающем в строительной теме, это было вдвойне выгодно.
Жизнь заставляет корректировать свои убеждения.
С 2015 я ничего позитивного для КРЖН не вижу.
Год ушел на понимание того, что происходит и глубины ППЦа.
Очень пейзажи Алеппо повлияли.
Я тогда написал что-то в духе - такое как в Алеппо, пуйло когда-нибудь устроит в Украине. Меня все зафукали "Та не! Никогда! Не может быть!"
Где-то оно может быть только не у нас под боком и не с нами?
Почему?
Что это за кокон, куда люди прячут голову от проблем как страусы в песок?
Узбагойтесь.
Рашке наваляют, нас возьмут в ЕС, а в 2030 будут говорить, что это было очевидно в 2022 и что надо было затариваться бетоном в 2023 когда было дно, пока фиатные деньги еще что-то стоили.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 01:13
Voistov написав: rjkz написав: Damien написав:
Это в этот раз так вышло, еще раз через Чернобыль не зайдут. А Броварам безумно повезло - "на его месте(Ирпеня) должен быть я(Бровары+восточный край Киева)"(С)
На самом деле, моя знакомая решила, что в селе Броварского района будет спокойней, чнм в Киеве.
Потом звонила и рассказывала как рашисты убивали и насиловали на глазах детей односельчан, как в БТРы телевизоры и стиралки набивали как деду, который не отдавал свой мобильник прикладом голову проломили, телефон фуфловый - кнопочный, выкинули, забрали только симку. За симкарту голову человеку проломили! В Броварском районе.
Хм. А что за село?
Я говорил про Пуховку, это как раз севернее между Киевом и Броварами. Кум пошёл там в тероборону, первый месяц вторжение на блокпосту стоял.
В каком именно селе были ужасы описываемые вами?
Лукьяновка.
Через неделю после этого разговора по телеку Венедиктова все это повторила, но без указания населенного пункта.
Подробности один в один.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 01:24
beee написав:
за год наши с вами граждане убивают друг друга около 2 тысч. одна только зайцева пятерых убила. девчонка-ребёнок убила 5 человек.
насилуют женщин. детей.
люди - жестокие и едят трупы животных. если хорошо вдуматься, как забивают скот для котлеты - становится жутко.
вас это шокирует?
меня - да. но такова жизнь.
чем война отличается по сути?
Разница колоссальная.
По вашему нет разницы между гибелью условного Изи+МОйши+Абрама в разное время в разных местах под колесами автомобилей и Холокостом,в результате которого НАМЕРЕННО были уничтоженны миллионы евреев?
Разница есть между смертью условного ребенка от голода у матери-алкоголички, которая забыла о ребенке и ушла на неделю бухать к соседу и Голодомором, в результате которого умерли от НАМЕРЕННО устроенного голода миллионы украинцев?
Есть разница между сгоревшей от окурка нефтебазы и НАМЕРЕННО уничтоженной топливной инфраструктуры, включая 4 НПЗ?
Масштабы НАМЕРЕННЫХ разрущений и убийств просто безумные!
Нанесенный НАМЕРЕННО ущерб экономике Украины отправит ее если не в нокаут, то в тяжелейший нокдаун как минимум.
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