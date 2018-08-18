rjkz написав:

beee написав: если всё время писать только плохое, то что-то из него обязательно сбудется.

главное - постоянство.

зря вы верите козломордым больше, чем ВСУ - ими восхищается весь мир если всё время писать только плохое, то что-то из него обязательно сбудется.главное - постоянство.зря вы верите козломордым больше, чем ВСУ - ими восхищается весь мир

Я Вам когда-то писал - до определенного момента, я был как тут писалось "бетонооптимистом". Мало того, мне, как человеку зарабатывающем в строительной теме, это было вдвойне выгодно.Жизнь заставляет корректировать свои убеждения.С 2015 я ничего позитивного для КРЖН не вижу.Год ушел на понимание того, что происходит и глубины ППЦа.Очень пейзажи Алеппо повлияли.Я тогда написал что-то в духе - такое как в Алеппо, пуйло когда-нибудь устроит в Украине. Меня все зафукали "Та не! Никогда! Не может быть!"Где-то оно может быть только не у нас под боком и не с нами?Почему?Что это за кокон, куда люди прячут голову от проблем как страусы в песок?