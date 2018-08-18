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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9992999399949995>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 59
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
24%
14
4. 901 - 1000
20%
12
5. 1001 - 1200
10%
6
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 10:27

  xio13 написав:

Давайте краще я вам розповім як оренда у всіх містах західної України подорожчала мінімум в 2 рази, під час бомбардувань.

Мені доповідають зі Львова, що вектор оренди почав брати курс на довоєнний рівень. Відкриваючи olx, то й сам бачу на власні очі, що вибір квартир значно збільшився, а ціни хоч і помалу, але знижуються, особливо порівняно із березнем- квітнем.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 10:51

  xio13 написав:
  Frant написав:
"Вторинка" в Києві впаде вдвічі. Це ще оптимістичний прогноз.

Преміальний сегмент - втричі.

Буквально за рік, два.
Вже на Новий рік це буде видно багатьом любителям скритих плінтусів і модних МОПів.


Не впаде вторинка вдвічі, як і не впаде елітка втричі.

А через те, що українські жлоби-продавани краще будуть роками продавати чим знизять ціну.

Плюс якшо ви не вкурсі: зараз в ЗСУ 700000 людей.
Мінімальна з.п. в ЗСУ зараз близько 40 тис грн (ставка плюс премія 30000), в зоні бойових дій 100000 премія.

А тепер від віртуальних моментів до реальності.
Економ сегмент в хрущику Києва 1000$ квадрат. Однуха скажімо 30000$ . Первинкі кінець, тому шо собівартість робіт і матеріалів х2.
І того маємо ЗСУшник може за пів року легко купити подешевшу в двічі хрущик по вашому впавший в 2 раза до 500$ за м2. = 15000$ а такіх ЗСУшників пів України.
Первички нема, а вторинка така вирішила мінус 50% зробити.)))

Давайте краще я вам розповім як оренда у всіх містах західної України подорожчала мінімум в 2 рази, під час бомбардувань.

На жаль, більшість місцевих ікспертів погано вчила арифметику в школі.

Питання, щоб ціни КРЖН впали лише вдвічі.
Ціна 20000-25000 дол за ширпотребіаську квартиру в Києві є цілком адекватною нинішньому стану речей.

Ціни Кржн жуть впасти й втричі.
Побачимо що буде через пару місяців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 11:45

  roberto dark написав:Frant Сплю друже і бачу, як купляю за 40 000$ в жк Севен дизайнерську квартиру із прихованими плінтусами, а потім здаю за тисячу долярів якимось лошкам-мажорам, що дуже цінять "європейський" комфорт і модні мопи.


Посмотрите за сколько сейчас сдаются квартиры в Севене и, самое главное, их количество.
Цены в гривне и нет там и близко 1куе.
Те кого вы называете лошками-мажорами за 40куе и сами купят, не стоит так недооценивать их умственные способности.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:12

Успіх А не купив би той естет свою наступну квартиру подалі від України. Наприклад в тій же Анталії. :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Давно в эпицентре таких очередей не было.
С каждой неделей больше и больше.
Кстати, ремонты квартир активизировались.
К чему бы это?

Вчера в спортзале, очередь дрищей на штангу приседа.
Возвращаются люди или не?
Востаннє редагувалось beee в Суб 25 чер, 2022 12:17, всього редагувалось 1 раз.
beee
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:16

  vladimir07 написав:
  roberto dark написав:Frant Сплю друже і бачу, як купляю за 40 000$ в жк Севен дизайнерську квартиру із прихованими плінтусами, а потім здаю за тисячу долярів якимось лошкам-мажорам, що дуже цінять "європейський" комфорт і модні мопи.


Посмотрите за сколько сейчас сдаются квартиры в Севене и, самое главное, их количество.
Цены в гривне и нет там и близко 1куе.
Те кого вы называете лошками-мажорами за 40куе и сами купят, не стоит так недооценивать их умственные способности.

1) roberto dark прикалывается, а Вы ему на полном серьезе доказываете очевидные вещи
2)По поводу цены 1куе - beee же отписывался, что сдал за 35кгрн, именно в Севене. Не знаю, правда, сколько человек поверили в это. Тот же beee пишет, что сейчас нижний пик цен на продажу. Потом публикует красивые пейзажи Севена. Исходя их этих трех посылов - надо срочно брать Севен. Пока не подорожало.
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:21

  Damien написав:
  vladimir07 написав:
  roberto dark написав:Frant Сплю друже і бачу, як купляю за 40 000$ в жк Севен дизайнерську квартиру із прихованими плінтусами, а потім здаю за тисячу долярів якимось лошкам-мажорам, що дуже цінять "європейський" комфорт і модні мопи.


Посмотрите за сколько сейчас сдаются квартиры в Севене и, самое главное, их количество.
Цены в гривне и нет там и близко 1куе.
Те кого вы называете лошками-мажорами за 40куе и сами купят, не стоит так недооценивать их умственные способности.

1) roberto dark прикалывается, а Вы ему на полном серьезе доказываете очевидные вещи
2)По поводу цены 1куе - beee же отписывался, что сдал за 35кгрн, именно в Севене. Не знаю, правда, сколько человек поверили в это. Тот же beee пишет, что сейчас нижний пик цен. Потом публикует красивые пейзажи Севена. Исходя их этих трех посылов - надо срочно брать Севен. Пока не подорожало.


Ну лично у меня цена продажи довоенная. И не Севен. Вы достали,
честное слово. В Севене беженцы живут. БЕСПЛАТНО И НАДОЛГО.
Второй Севен сдал. За неделю. Не завидуйте.
я слышал от нескольких риелторов и знакомых, что у перепуганных можно огромный дисконт просить. Поэтому и говорю, пока такие есть, то это может быть дно.
Почему? Потому что себестоимость высокая. Строить не будут вообще по логике тут некоторых. А значит и падать не будет
beee
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:27

  Damien написав:1) roberto dark прикалывается, а Вы ему на полном серьезе доказываете очевидные вещи

Да, не сообразил, что то был стеб.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:42

  beee написав:Давно в эпицентре таких очередей не было.
С каждой неделей больше и больше.
Кстати, ремонты квартир активизировались.
К чему бы это?

Вчера в спортзале, очередь дрищей на штангу приседа.
Возвращаются люди или не?

Народ пытается жить, как будто и нет никакой войны. К тому же мужиков не выпускают.
Иногда вижу сообщения из фитнесс-групп жены. Там все наоборот - вместо прошлогодних аншлагов идут сплошные недоборы, а то и вообще отмены.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:45

  Frant написав:Любителі скритих плінтусів і модних МОПів - перестали писати.
А що трапилось???
Зрозуміли, що добряче влетіли????


Зачем им что-то писать и потом сегодня выходной.
Они на olx обороняют довоенные уровни цен.

Вот Эврика 33метра с ужасной геометрической формой и голым потолком в ванной за 75куе.
:!:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 84b1174517
vladimir07
 
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