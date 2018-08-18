Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Давайте краще я вам розповім як оренда у всіх містах західної України подорожчала мінімум в 2 рази, під час бомбардувань.
Мені доповідають зі Львова, що вектор оренди почав брати курс на довоєнний рівень. Відкриваючи olx, то й сам бачу на власні очі, що вибір квартир значно збільшився, а ціни хоч і помалу, але знижуються, особливо порівняно із березнем- квітнем.
Frant написав: "Вторинка" в Києві впаде вдвічі. Це ще оптимістичний прогноз.
Преміальний сегмент - втричі.
Буквально за рік, два. Вже на Новий рік це буде видно багатьом любителям скритих плінтусів і модних МОПів.
Не впаде вторинка вдвічі, як і не впаде елітка втричі.
А через те, що українські жлоби-продавани краще будуть роками продавати чим знизять ціну.
Плюс якшо ви не вкурсі: зараз в ЗСУ 700000 людей. Мінімальна з.п. в ЗСУ зараз близько 40 тис грн (ставка плюс премія 30000), в зоні бойових дій 100000 премія.
А тепер від віртуальних моментів до реальності. Економ сегмент в хрущику Києва 1000$ квадрат. Однуха скажімо 30000$ . Первинкі кінець, тому шо собівартість робіт і матеріалів х2. І того маємо ЗСУшник може за пів року легко купити подешевшу в двічі хрущик по вашому впавший в 2 раза до 500$ за м2. = 15000$ а такіх ЗСУшників пів України. Первички нема, а вторинка така вирішила мінус 50% зробити.)))
Давайте краще я вам розповім як оренда у всіх містах західної України подорожчала мінімум в 2 рази, під час бомбардувань.
На жаль, більшість місцевих ікспертів погано вчила арифметику в школі.
Питання, щоб ціни КРЖН впали лише вдвічі. Ціна 20000-25000 дол за ширпотребіаську квартиру в Києві є цілком адекватною нинішньому стану речей.
Ціни Кржн жуть впасти й втричі. Побачимо що буде через пару місяців
roberto dark написав:Frant Сплю друже і бачу, як купляю за 40 000$ в жк Севен дизайнерську квартиру із прихованими плінтусами, а потім здаю за тисячу долярів якимось лошкам-мажорам, що дуже цінять "європейський" комфорт і модні мопи.
Посмотрите за сколько сейчас сдаются квартиры в Севене и, самое главное, их количество. Цены в гривне и нет там и близко 1куе. Те кого вы называете лошками-мажорами за 40куе и сами купят, не стоит так недооценивать их умственные способности.
roberto dark написав:Frant Сплю друже і бачу, як купляю за 40 000$ в жк Севен дизайнерську квартиру із прихованими плінтусами, а потім здаю за тисячу долярів якимось лошкам-мажорам, що дуже цінять "європейський" комфорт і модні мопи.
Посмотрите за сколько сейчас сдаются квартиры в Севене и, самое главное, их количество. Цены в гривне и нет там и близко 1куе. Те кого вы называете лошками-мажорами за 40куе и сами купят, не стоит так недооценивать их умственные способности.
1) roberto dark прикалывается, а Вы ему на полном серьезе доказываете очевидные вещи 2)По поводу цены 1куе - beee же отписывался, что сдал за 35кгрн, именно в Севене. Не знаю, правда, сколько человек поверили в это. Тот же beee пишет, что сейчас нижний пик цен на продажу. Потом публикует красивые пейзажи Севена. Исходя их этих трех посылов - надо срочно брать Севен. Пока не подорожало.
roberto dark написав:Frant Сплю друже і бачу, як купляю за 40 000$ в жк Севен дизайнерську квартиру із прихованими плінтусами, а потім здаю за тисячу долярів якимось лошкам-мажорам, що дуже цінять "європейський" комфорт і модні мопи.
Посмотрите за сколько сейчас сдаются квартиры в Севене и, самое главное, их количество. Цены в гривне и нет там и близко 1куе. Те кого вы называете лошками-мажорами за 40куе и сами купят, не стоит так недооценивать их умственные способности.
1) roberto dark прикалывается, а Вы ему на полном серьезе доказываете очевидные вещи 2)По поводу цены 1куе - beee же отписывался, что сдал за 35кгрн, именно в Севене. Не знаю, правда, сколько человек поверили в это. Тот же beee пишет, что сейчас нижний пик цен. Потом публикует красивые пейзажи Севена. Исходя их этих трех посылов - надо срочно брать Севен. Пока не подорожало.
Ну лично у меня цена продажи довоенная. И не Севен. Вы достали, честное слово. В Севене беженцы живут. БЕСПЛАТНО И НАДОЛГО. Второй Севен сдал. За неделю. Не завидуйте. я слышал от нескольких риелторов и знакомых, что у перепуганных можно огромный дисконт просить. Поэтому и говорю, пока такие есть, то это может быть дно. Почему? Потому что себестоимость высокая. Строить не будут вообще по логике тут некоторых. А значит и падать не будет
beee написав:Давно в эпицентре таких очередей не было. С каждой неделей больше и больше. Кстати, ремонты квартир активизировались. К чему бы это?
Вчера в спортзале, очередь дрищей на штангу приседа. Возвращаются люди или не?
Народ пытается жить, как будто и нет никакой войны. К тому же мужиков не выпускают. Иногда вижу сообщения из фитнесс-групп жены. Там все наоборот - вместо прошлогодних аншлагов идут сплошные недоборы, а то и вообще отмены.