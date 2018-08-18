Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 чер, 2022 12:49
vladimir07 написав: Frant написав:
Любителі скритих плінтусів і модних МОПів - перестали писати.
А що трапилось???
Зрозуміли, що добряче влетіли????
Зачем им что-то писать и потом сегодня выходной.
Они на olx обороняют довоенные уровни цен.
Вот Эврика 33метра с ужасной геометрической формой и голым потолком в ванной за 75куе.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 84b1174517
Вам нравятся прямоугольники, а кому-то трапеции. Почему сразу ужасная форма? Тем более с каждой трапеции можно выделить прямоугольник
alfredhaos
Повідомлень: 192
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Додано: Суб 25 чер, 2022 13:25
alfredhaos написав: vladimir07 написав: Frant написав:
Любителі скритих плінтусів і модних МОПів - перестали писати.
А що трапилось???
Зрозуміли, що добряче влетіли????
Зачем им что-то писать и потом сегодня выходной.
Они на olx обороняют довоенные уровни цен.
Вот Эврика 33метра с ужасной геометрической формой и голым потолком в ванной за 75куе.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 84b1174517
Вам нравятся прямоугольники, а кому-то трапеции. Почему сразу ужасная форма? Тем более с каждой трапеции можно выделить прямоугольник
Там основная проблема не трапеции. В этой квартире ужасный ремонт, просто скотский. И такая же скотская компоновка. Я бы такое постыдился бы показывать арендаторам. Даже при нынешних ценах.
Судя по всему себестоимость этой квартиры $20тыс. Плюс до 2 тыс так называемый "ремонт" с наполнением. Кому не лень, то можете написать продавцу ; "Мы знаем сколько она стоит, поэтому предлагаем 30 вместо 75. Соглашайтесь. Вы еще хорошо заработаете даже при цене 30тыс"
Damien
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Додано: Суб 25 чер, 2022 14:26
vladimir07 написав: Frant написав:
Любителі скритих плінтусів і модних МОПів - перестали писати.
А що трапилось???
Зрозуміли, що добряче влетіли????
Зачем им что-то писать и потом сегодня выходной.
Они на olx обороняют довоенные уровни цен.
Вот Эврика 33метра с ужасной геометрической формой и голым потолком в ванной за 75куе.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 84b1174517
Господи, где это они в такой планировке втулили бойлер со стиралкой понять не могу по фото
Diman
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Додано: Суб 25 чер, 2022 15:04
Diman написав: vladimir07 написав: Frant написав:
Любителі скритих плінтусів і модних МОПів - перестали писати.
А що трапилось???
Зрозуміли, що добряче влетіли????
Зачем им что-то писать и потом сегодня выходной.
Они на olx обороняют довоенные уровни цен.
Вот Эврика 33метра с ужасной геометрической формой и голым потолком в ванной за 75куе.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 84b1174517
Господи, где это они в такой планировке втулили бойлер со стиралкой понять не могу по фото
Планування і ремонт - для гурманів-еротоманів)))
Звичайна "неохрущовка".
Їй ціна нині 35 000, ніяк не 70 000.
Frant
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Додано: Суб 25 чер, 2022 15:11
Hotab написав: BIGor написав:
Минус 50% это примерно 2019 год, как раз до ковида, очень жирный год был.
З 2019-го по кінець 2021 ціна подвоїлась? Серйозно?
Подекуди
Faceless
Модератор
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Додано: Суб 25 чер, 2022 15:14
Faceless написав: Hotab написав: BIGor написав:
Минус 50% это примерно 2019 год, как раз до ковида, очень жирный год был.
З 2019-го по кінець 2021 ціна подвоїлась? Серйозно?
Подекуди
Впаде ще швидше.
Frant
Повідомлень: 22820
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 2374 раз.
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