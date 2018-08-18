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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9992999399949995

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 59
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
24%
14
4. 901 - 1000
20%
12
5. 1001 - 1200
10%
6
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:49

  vladimir07 написав:
  Frant написав:Любителі скритих плінтусів і модних МОПів - перестали писати.
А що трапилось???
Зрозуміли, що добряче влетіли????


Зачем им что-то писать и потом сегодня выходной.
Они на olx обороняют довоенные уровни цен.

Вот Эврика 33метра с ужасной геометрической формой и голым потолком в ванной за 75куе.
:!:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 84b1174517

Вам нравятся прямоугольники, а кому-то трапеции. Почему сразу ужасная форма? Тем более с каждой трапеции можно выделить прямоугольник :mrgreen:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 13:25

  alfredhaos написав:
  vladimir07 написав:
  Frant написав:Любителі скритих плінтусів і модних МОПів - перестали писати.
А що трапилось???
Зрозуміли, що добряче влетіли????


Зачем им что-то писать и потом сегодня выходной.
Они на olx обороняют довоенные уровни цен.

Вот Эврика 33метра с ужасной геометрической формой и голым потолком в ванной за 75куе.
:!:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 84b1174517

Вам нравятся прямоугольники, а кому-то трапеции. Почему сразу ужасная форма? Тем более с каждой трапеции можно выделить прямоугольник :mrgreen:

Там основная проблема не трапеции. В этой квартире ужасный ремонт, просто скотский. И такая же скотская компоновка. Я бы такое постыдился бы показывать арендаторам. Даже при нынешних ценах.
Судя по всему себестоимость этой квартиры $20тыс. Плюс до 2 тыс так называемый "ремонт" с наполнением. Кому не лень, то можете написать продавцу ; "Мы знаем сколько она стоит, поэтому предлагаем 30 вместо 75. Соглашайтесь. Вы еще хорошо заработаете даже при цене 30тыс"
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 14:26

  vladimir07 написав:
  Frant написав:Любителі скритих плінтусів і модних МОПів - перестали писати.
А що трапилось???
Зрозуміли, що добряче влетіли????


Зачем им что-то писать и потом сегодня выходной.
Они на olx обороняют довоенные уровни цен.

Вот Эврика 33метра с ужасной геометрической формой и голым потолком в ванной за 75куе.
:!:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 84b1174517

Господи, где это они в такой планировке втулили бойлер со стиралкой понять не могу по фото
Diman
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 15:04

  Diman написав:
  vladimir07 написав:
  Frant написав:Любителі скритих плінтусів і модних МОПів - перестали писати.
А що трапилось???
Зрозуміли, що добряче влетіли????


Зачем им что-то писать и потом сегодня выходной.
Они на olx обороняют довоенные уровни цен.

Вот Эврика 33метра с ужасной геометрической формой и голым потолком в ванной за 75куе.
:!:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 84b1174517

Господи, где это они в такой планировке втулили бойлер со стиралкой понять не могу по фото

Планування і ремонт - для гурманів-еротоманів)))
Звичайна "неохрущовка".
Їй ціна нині 35 000, ніяк не 70 000.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 15:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:
  BIGor написав:Минус 50% это примерно 2019 год, как раз до ковида, очень жирный год был.

З 2019-го по кінець 2021 ціна подвоїлась? Серйозно?
Подекуди
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 15:14

  Faceless написав:
Hotab написав:
  BIGor написав:Минус 50% это примерно 2019 год, как раз до ковида, очень жирный год был.

З 2019-го по кінець 2021 ціна подвоїлась? Серйозно?
Подекуди

Впаде ще швидше.
Frant
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