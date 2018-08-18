Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor а разве в гривне кто-то считает? НБУ печатнул 230 ярдов, еще 300 выделили нафтогазу, оптимистическая проблемка по кредитам четверть портфеля, а это еще 400 ярдов. С другой стороны доходы от экспорта в штопоре. Экономический баланс 100+, политически курс и 30 можно удержать если ЕС и США помогут. То есть эталон, гривна находится в коридоре 30-100, какой смысл оценивать актив таким неопределенным эталоном???
airmax78 написав:Это квартира-боль. Такое должно идти с дисконтом в 30% от цены квартир с прямоугольными комнатами. А делать такое в экономе - это вообще издевательство над людьми. PS Цена этой квартиры заставляет меня задуматься - не продешевлю ли я продав прелесть по 4куе за метр.
Лучше ставить по 7куе. Тогда можно будет рассказывать внукам, что когда-то продавал квартиру, которая стоила больше 1млн.дол. Ну, а то, что не продал - можно не акцентировать внимание на этом. Ведь по 4куе результат был бы такой же
St/2 написав:zerocool инфляция в $ июнь19 к июнь22 составила 15,6%
По золоту? Нефть же сильно зарегулированный эталон Отберут Ямал у Рашки и баррель 50 может стать А то и 30 А метр Даймонд Хилла или допустим Тетриса может и до тысячи упасть Как и предсказывали - до цены ремонта Если потенциальные покупатели прелести как у Эйра сдёрнут куда-то на запад А то и на юг А новые Тетрисы будут строить в намного меньших масштабах с намного большими сроками Ибо народ не надо злить историями успеха типа как Сирожа Курченко взлетел