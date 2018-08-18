RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9994999599969997>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 59
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
24%
14
4. 901 - 1000
20%
12
5. 1001 - 1200
10%
6
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 17:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Надо не забывать, что $ сам по себе дешевеет. 100к в 2019 и сейчас это разные деньги.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11161
З нами з: 02.09.08
Подякував: 674 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 17:31

  St/2 написав:Надо не забывать, что $ сам по себе дешевеет. 100к в 2019 и сейчас это разные деньги.

Относительно гривны дешевеет? Что за интересное высказывание, претендующее минимум на нобелеку?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6262
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1025 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 17:36

BIGor
а разве в гривне кто-то считает?
НБУ печатнул 230 ярдов, еще 300 выделили нафтогазу, оптимистическая проблемка по кредитам четверть портфеля, а это еще 400 ярдов.
С другой стороны доходы от экспорта в штопоре.
Экономический баланс 100+, политически курс и 30 можно удержать если ЕС и США помогут.
То есть эталон, гривна находится в коридоре 30-100, какой смысл оценивать актив таким неопределенным эталоном???
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11161
З нами з: 02.09.08
Подякував: 674 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 17:45

  St/2 написав:Надо не забывать, что $ сам по себе дешевеет. 100к в 2019 и сейчас это разные деньги.


Фактична інфляційна різниця ну 5-6% не більше, і це незважаючи на рекордний верстат під час ковіда
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 22.03.11
Подякував: 15 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 17:56

zerocool
инфляция в $ июнь19 к июнь22 составила 15,6%
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11161
З нами з: 02.09.08
Подякував: 674 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 19:48

Безробіття просто величезне.
Хвилі еміграції - все більше і більше.
Скоро все це проявиться на ринку нерухомості
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22821
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 2374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 19:57

  Damien написав:
  airmax78 написав:Это квартира-боль. Такое должно идти с дисконтом в 30% от цены квартир с прямоугольными комнатами. А делать такое в экономе - это вообще издевательство над людьми.
PS Цена этой квартиры заставляет меня задуматься - не продешевлю ли я продав прелесть по 4куе за метр.

Лучше ставить по 7куе. Тогда можно будет рассказывать внукам, что когда-то продавал квартиру, которая стоила больше 1млн.дол. Ну, а то, что не продал - можно не акцентировать внимание на этом. Ведь по 4куе результат был бы такой же

7 - дорого. 4 - справедливая цена.
airmax78
 
Повідомлень: 40606
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5012 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 20:23

  St/2 написав:zerocool
инфляция в $ июнь19 к июнь22 составила 15,6%

По золоту?
Нефть же сильно зарегулированный эталон
Отберут Ямал у Рашки и баррель 50 может стать
А то и 30
А метр Даймонд Хилла или допустим Тетриса может и до тысячи упасть
Как и предсказывали - до цены ремонта
Если потенциальные покупатели прелести как у Эйра сдёрнут куда-то на запад
А то и на юг
А новые Тетрисы будут строить в намного меньших масштабах с намного большими сроками
Ибо народ не надо злить историями успеха типа как Сирожа Курченко взлетел
барабашов
 
Повідомлень: 2324
З нами з: 16.06.15
Подякував: 226 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 20:33

  Frant написав:Планування і ремонт - для гурманів-еротоманів)))
Звичайна "неохрущовка".
Їй ціна нині 35 000, ніяк не 70 000.


За 35 хрущ 21 м2 пока шо...
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... OX8Dg.html
vladimir07
 
Повідомлень: 1643
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 20:36

  vladimir07 написав:
  Frant написав:Планування і ремонт - для гурманів-еротоманів)))
Звичайна "неохрущовка".
Їй ціна нині 35 000, ніяк не 70 000.


За 35 хрущ 21 м2 пока шо...
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... OX8Dg.html

Цены 2011го года...
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3978
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9994999599969997>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2251, 2252, 2253
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22521 8162941
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 чер, 2022 17:53
zerocool
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 103, 104, 105
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1047 3493583
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34841
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (632)
25.06.2022 22:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.