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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9994999599969997

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 59
1. Не вище 500
15%
9
2. 501 - 700
20%
12
3. 701 - 900
24%
14
4. 901 - 1000
20%
12
5. 1001 - 1200
10%
6
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 20:45

  St/2 написав:zerocool
инфляция в $ июнь19 к июнь22 составила 15,6%

Ну и зарплаты в США выросли. Так что для американцев особо ничего не меняется.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 20:48

  барабашов написав:
  St/2 написав:zerocool
инфляция в $ июнь19 к июнь22 составила 15,6%

По золоту?
Нефть же сильно зарегулированный эталон

По какому золоту? Официальная потребительская инфляция за 3 года +15%
Недвига в США за это же время +40% в $
Так что цены на месте в $, это считай упали на 30% по сравнению со средними в США
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 20:55

  BIGor написав:
  St/2 написав:zerocool
инфляция в $ июнь19 к июнь22 составила 15,6%

Ну и зарплаты в США выросли. Так что для американцев особо ничего не меняется.

Че? :) Серьёзно? Расскажи мне как 4% рост зарплаты перекрывает 9%(и это ещё оптимистично) годовой процент инфляции. Или как 4% рост зарплаты перекрывает 6% ставку по ипотеке.... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 20:57

  St/2 написав:По какому золоту? Официальная потребительская инфляция за 3 года +15%
Недвига в США за это же время +40% в $
Так что цены на месте в $, это считай упали на 30% по сравнению со средними в США

Ту да же оренда, рост процентных ставок, бензин, стоимость жратвы, стоимость медицины, страховок... Да даже инсулин в 2 раза подорожал
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 20:57

  BIGor написав:
  St/2 написав:zerocool
инфляция в $ июнь19 к июнь22 составила 15,6%

Ну и зарплаты в США выросли. Так что для американцев особо ничего не меняется.

Откуда столько мифов на ветке?
Реальные, то есть за вычетом инфляции, доходы домохозяйств за 3 года не выросли. А недвижимость 40-15=25% прибавила.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 21:02

  St/2 написав:. А недвижимость 40-15=25% прибавила.

Это миф. 25% она прибавила для очень ограниченного числа людей. В реальности - рост процентной ставки в 2 раза повысил ежемесячный платеж очень сильно. Рост намного выше чем 25%
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 21:15

Понаехал
это не я так считаю, а Case Shiller Home Price Index in the United States
Конечно надо смотреть по структуре сделок. Если раньше условно большая половина была эконом, а сейчас в комфорт и премиум. То средний метр может подорожать куда больше, чем конкретный объект сейчас и год назад.
А в каком-то секторе цены и вовсе могут желать Х по сравнению со средними.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 22:15

  beee написав:Давно в эпицентре таких очередей не было.
С каждой неделей больше и больше.
Кстати, ремонты квартир активизировались.
К чему бы это?

Вчера в спортзале, очередь дрищей на штангу приседа.
Возвращаются люди или не?

Это пчелиный юмор такой?
Увидел в эпицетре плитку, которую покупал в 2018 году. Подорожала в 4 раза в гривне.
Проблемы по наличию некоторых ходовых позиций.
Ну его нах делать ремонт в 2022 году.
А с мастерами конечно лафа настала.
Нужна дефляция в мировом масштабе.
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