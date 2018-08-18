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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 чер, 2022 20:45
St/2 написав:zerocool
инфляция в $ июнь19 к июнь22 составила 15,6%
Ну и зарплаты в США выросли. Так что для американцев особо ничего не меняется.
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BIGor
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Додано: Суб 25 чер, 2022 20:48
барабашов написав: St/2 написав:zerocool
инфляция в $ июнь19 к июнь22 составила 15,6%
По золоту?
Нефть же сильно зарегулированный эталон
По какому золоту? Официальная потребительская инфляция за 3 года +15%
Недвига в США за это же время +40% в $
Так что цены на месте в $, это считай упали на 30% по сравнению со средними в США
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St/2
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Додано: Суб 25 чер, 2022 20:55
BIGor написав: St/2 написав:zerocool
инфляция в $ июнь19 к июнь22 составила 15,6%
Ну и зарплаты в США выросли. Так что для американцев особо ничего не меняется.
Че?
Серьёзно? Расскажи мне как 4% рост зарплаты перекрывает 9%(и это ещё оптимистично) годовой процент инфляции. Или как 4% рост зарплаты перекрывает 6% ставку по ипотеке....
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Додано: Суб 25 чер, 2022 20:57
St/2 написав:
По какому золоту? Официальная потребительская инфляция за 3 года +15%
Недвига в США за это же время +40% в $
Так что цены на месте в $, это считай упали на 30% по сравнению со средними в США
Ту да же оренда, рост процентных ставок, бензин, стоимость жратвы, стоимость медицины, страховок... Да даже инсулин в 2 раза подорожал
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Додано: Суб 25 чер, 2022 20:57
BIGor написав: St/2 написав:zerocool
инфляция в $ июнь19 к июнь22 составила 15,6%
Ну и зарплаты в США выросли. Так что для американцев особо ничего не меняется.
Откуда столько мифов на ветке?
Реальные, то есть за вычетом инфляции, доходы домохозяйств за 3 года не выросли. А недвижимость 40-15=25% прибавила.
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St/2
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Додано: Суб 25 чер, 2022 21:02
St/2 написав:
. А недвижимость 40-15=25% прибавила.
Это миф. 25% она прибавила для очень ограниченного числа людей. В реальности - рост процентной ставки в 2 раза повысил ежемесячный платеж очень сильно. Рост намного выше чем 25%
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Додано: Суб 25 чер, 2022 21:15
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это не я так считаю, а Case Shiller Home Price Index in the United States
Конечно надо смотреть по структуре сделок. Если раньше условно большая половина была эконом, а сейчас в комфорт и премиум. То средний метр может подорожать куда больше, чем конкретный объект сейчас и год назад.
А в каком-то секторе цены и вовсе могут желать Х по сравнению со средними.
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St/2
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Додано: Суб 25 чер, 2022 22:15
beee написав:
Давно в эпицентре таких очередей не было.
С каждой неделей больше и больше.
Кстати, ремонты квартир активизировались.
К чему бы это?
Вчера в спортзале, очередь дрищей на штангу приседа.
Возвращаются люди или не?
Это пчелиный юмор такой?
Увидел в эпицетре плитку, которую покупал в 2018 году. Подорожала в 4 раза в гривне.
Проблемы по наличию некоторых ходовых позиций.
Ну его нах делать ремонт в 2022 году.
А с мастерами конечно лафа настала.
Нужна дефляция в мировом масштабе.
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